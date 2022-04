Okupantai karui pasitelkia net ukrainiečių vaikus: užfiksuoti aštuoni atvejai

Apie tai pranešė Ukrainos generalinė prokurorė Irina Venediktova.

„Tai yra Rusijos karas prieš Ukrainos vaikus. Per karą, kurį Rusijos Federacija pradėjo mūsų šalyje, nukentėjo jau daugiau nei 584 vaikai, 208 iš jų buvo nužudyti. Ir tai – tik duomenys, kuriuos galime oficialiai patvirtinti. Kiek jų yra apgultame Mariupolyje ir okupuotose teritorijose – baisu net įsivaizduoti“, – sakė ji.

I. Venediktova tikino, kad Rusija ukrainiečius vaikus naikina kitu būdu – įtraukdama juos į ginkluotą konfliktą.

„Rusija nuodija jų sielas ir verčia juos netiesiogiai dalyvauti renkant ar perduodant karinę informaciją, gabenant ginklus ir pan. Užfiksavome aštuonis tokius atvejus“, – pabrėžė I. Venediktova.

Rusija nuodija jų sielas ir verčia juos netiesiogiai dalyvauti renkant ar perduodant karinę informaciją.

Užfiksuota, kad Charkovo srityje dvylikametis paauglys Rusijos kariams išdavė informaciją apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų įrangos, patikros punktų ir karinių dalinių buvimo vietą, norėdamas už tai gauti piniginį atlygį. Panašus įvykis fiksuotas ir Luhanske.

Be to, Charkovo srityje septyniolikmetis per „YouTube“ kanalą platino medžiagą, kurioje palaikė agresoriaus veiksmus Ukrainoje.

Černigovo srityje šešiolikmetis vaikinas viename iš okupuotų kaimų kartu su įsibrovėliais patruliavo gatvėse, nukreipė priešus į butus, kurių savininkai yra susiję su Ukrainos teisėsaugos institucijomis ar kariniais daliniais ir turi savo ginklus.

UŽDARYTI >















0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00