O. Scholzas perspėja nedaryti skubotų išvadų dėl Lenkijoje nukritusios raketos

„Šis sugriovimas privalo būti ištirtas, raketos dalys privalo būti ištirtos, tada privalome palaukti rezultatų, o tada juos skelbti viešai“, – reporteriams sakė O. Scholzas per Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimą Indonezijoje.

„Tokiu rimtu klausimu negali būti jokių skubotų išvadų apie įvykių eigą, kol neatliktas kruopštus tyrimas“, – pabrėžė jis.

Lenkija anksčiau pranešė, jog nėra aiškių įrodymų dėl to, kas paleido raketą, nukritusią Pševoduvo kaime netoli Ukrainos sienos. Per smūgį ten žuvo du žmonės.

JAV prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas) sakė, jog „mažai tikėtina“, kad raketa buvo paleista iš Rusijos. Maskva savo atsakomybę neigia.

O. Scholzas akcentavo, jog svarbu „aiškiai pasakyti, kad to nebūtų buvę be Rusijos karo su Ukraina, be raketų, nuolat dideliais kiekiais leidžiamų į ukrainiečių infrastruktūrą“.

Po G-20 derybų Vokietijos kancleris sakė, jog „vienas šio susitikimo rezultatų yra tas, kad Rusijos prezidentas [Vladimiras Putinas] su savo politika yra beveik vienas“.