Nuogąstavimai pasitvirtino: Rusijos programišiai mėgino sutrikdyti „Eurovizijos“ finalą

Italijos policija teigia užkirtusi kelia programišių atakoms prieš „Eurovizijos“ dainų konkurso finalą Turine. Programišiai per pirmąjį pusfinalį antradienio vakarą ir per finalą naktį iš šeštadienio į sekmadienį mėgino įsilaužti į sistemas, sekmadienį Turine pranešė policija.

Kibernetinių nusikaltimų specialistai atakas priskyrė rusų įsilaužėlių grupuotei „Killnet“. Jau prieš tai būta spėlionių, kad Rusijos kibernetiniai nusikaltėliai mėgins atakomis sutrikdyti konkursą. Policija, be to, registravo vadinamąsias DDoS kibernetines atakas per balsavimą. Taip programišiai mėgina dideliu užklausų srautu paralyžiuoti sistemą.

Rusijai dėl karo prieš Ukrainą neleista dalyvauti šių metų „Eurovizijos“ dainų konkurse. Naktį į sekmadienį 66-ą kartą vykusį finalą užtikrintai laimėjo Ukrainos atstovai – grupė „Kalush Orchestra“ su daina „Stefania“.

UŽDARYTI >













































































0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00