Narkomanų reabilitacijos centre Meksikoje nušauti 24 žmonės

Žudynės surengtos centriniame Irapuato mieste. Pranešama, kad jose dalyvavo smarkiai ginkluoti vyrai.

Irapuato regionas Gvanachuato valstijoje yra vienas pavojingiausių Meksikoje. Čia, be kita ko, veikia kartelis „Santa Rosa de Lima“.

Pernai Meksikoje per dieną buvo registruojama beveik 100 nužudymų. Be to, daugiau kaip 60 000 žmonių laikomi dingusiais. Nepaisant koronaviruso krizės, smurtas šiais metais tęsiasi.

Didžioji dalis nužudymų tenka karteliams ir gaujoms, susijusioms su narkotikų prekyba, grobimais ir reketu. Neretai gangsteriai turi ryšių su vietos saugumo pajėgomis. Dauguma nusikaltimų niekada nebūna išaiškinami.