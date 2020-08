Mirė D. Trumpo jaunesnysis brolis Robertas

„Sunkia širdimi dalinuosi, kad šį vakarą ramiai mirė mano nuostabus brolis Robertas“, – sakė D. Trumpas Baltųjų rūmų pranešime.

„Jis nebuvo tik mano brolis, jis buvo geriausias mano draugas. Labai jo ilgėsiuosi, bet mes dar susitiksime. Jo atminimas gyvens mano širdyje amžinai. Robertai, aš tave myliu. Ilsėkis ramybėje“, – priduriama prezidento pareiškime.

74 metų prezidentas penktadienį aplankė savo brolį Niujorko ligoninėje, praleisdamas ten apie 45 minutes.

JAV žiniasklaida pranešė, kad 71-erių R. Trumpas sunkiai sirgo, nors detalių nebuvo skelbiama.

D. Trumpas, savaitgalį sustojęs Niujorke pakeliui į savo golfo klubą netoliese esančiame Bedminsteryje, Naujajame Džersyje, penktadienį žurnalistams tik pasakė, kad „jam sunku“.

R. Trumpas, nors ir mažiau garsus už savo vyresnį brolį, seniai atliko svarbų vaidmenį šios šeimos nekilnojamojo turto imperijoje ir buvo itin ištikimas prezidentui.

D. Trumpo brolis nesėkmingai mėgino įtikinti teismą uždrausti prezidento dukterėčiai Mary Trump (Meri Tramp) išleisti atvirą prisiminimų knygą „Per daug ir niekad negana: kaip mano šeima sukūrė pavojingiausią žmogų pasaulyje“ (Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man).

Ši knyga, kurioje teigiama, kad D. Trumpo atžarų būdą suformavo jo „toksiška“ šeima, yra „gėdinga“, sakė R. Trumpas. Teismas buvo laikinai uždraudęs išleisti šiuos memuarus, bet liepą teisėjas draudimą atšaukė.

D. Trumpas anksčiau sakė, kad jo brolis yra „nuostabus“ ir tvirtino, kad jųdviejų „santykiai ilgą laiką, nuo pat pradžių, buvo puikūs“.

Prezidento dukra ir patarėja Ivanka šeštadienį tviteryje rašė: „Dėdė Robertai, mes jus mylime. Jūs visada esate mūsų širdyse ir maldose.“