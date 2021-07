Mirė bliuzroko grupės „ZZ Top“ narys Dusty Hillas

Teksase 1969 metais susikūręs trio, kurio du barzdoti gitaristai, nuolat dėvintys tamsius akinius, buvo tapę neatsiejama grupės įvaizdžio dalimi, pardavė milijonus savo įrašų kopijų ir garsėja tokiais hitais kaip „Legs“ ir „Gimme All Your Lovin“.

Per „Facebook“ paskelbtame gitaristo Billy Gibbonso (Bilio Gibonso) ir būgnininko Franko Beardo (Frenko Berdo) pranešime sakoma, kad D. Hillas mirė miegodamas. Mirties priežastis nebuvo įvardyta, bet liepos 21-ąją grupės tinklalapyje paskelbtoje žinutėje sakoma, kad D. Hillas „trumpam grįžta į Teksasą dėl klubo sąnario problemos“. Tuo metu „ZZ Top“ nurodė, kad D. Hillą pavaduos ilgametis gitarų technikas Elwoodas Francisas (Elvudas Frensisas).

D. Hillas, kurio tikrasis vardas – Joe Michaelas Hillas (Džo Maiklas Hilas), gimė 1949 metais Dalase. 1969-aisiais jis kartu su B. Gibbonsu ir F. Beardu Hjustone įkūrė „ZZ Top“. Grupės pavadinimas siejamas su bliuzo dainininku Z. Z. Hillu (Z. Z. Hilu); jos muzikai įtaką darė britų roko trio „Cream“.

Debiutinis albumas „ZZ Top’s First Album“ buvo išleistas 1970 metais. Po trejų metų grupė sulaukė komercinės sėkmės, išleidusi kaip singlą dainą „La Grange“ apie pagarsėjusį neteisėtą viešnamį „Chicken Ranch“, veikusį šalia Teksaso miesto La Greindžo.

Vėliau grupė išleido tokių hitais tapusių dainų kaip „Tush“ (1975) ir 9-ojo dešimtmečio dainos „Sharp Dressed Man“, „Legs“, „Gimme All Your Lovin“ bei „Sleeping Bag“. 1976 metų „ZZ Top“ gastrolės „Worldwide Texas Tour“, per kurias scenos dekoracijose buvo pavaizduoti kaktusai, gyvatės ir ilgaragiai galvijai, tapo vienu sėkmingiausių to dešimtmečio roko turų. Šios grupės albumų „Eliminator“, „Afterburner“ ir „Antenna“ buvo parduota milijonai kopijų.

2004 metais „ZZ Top“ buvo įtraukta į Rokenrolo šlovės galeriją.

Grupė, kurios dainų vaizdo klipai 9-ame dešimtmetyje būdavo dažnai rodomi per muzikinę televiziją MTV, tapo itin atpažįstama dėl savo įvaizdžio – visi trys jos nariai nuolat dėvėdavo tamsius akinius, o B. Gibbonsas ir D. Hillas išsiskyrė itin ilgomis ir vešliomis barzdomis.