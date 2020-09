Mirčių nuo COVID-19 skaičius Irane viršijo 25 000

Vien tik per praėjusias 30 dienų mirė beveik 5 000 koronavirusu užsikrėtusių asmenų. Per šį laikotarpį fiksuota per 80 000 naujų infekcijų.

Ketvirtadienio duomenimis, mirčių šalyje yra 25 015. Bendras infekuotųjų skaičius siekia 436 319.

Sveikatos ministerijos duomenimis, „trečiosios“ pandemijos bangos pradžia Irane yra tik laiko klausimas. Ji, ekspertų vertinimu, gali būti daug blogesnė nei pirmosios dvi. Ypač bloga padėtis šiuo metu yra didmiesčiuose, pirmiausiai daugiau kaip 13 mln. gyventojų turinčioje sostinėje Teherane.

Prezidentas Hassanas Rouhani mano, kad pandemija yra ilgalaikė problema ir kad karantinas nėra idealus sprendimas. Tačiau augantys skaičiai ir ekspertų būgštavmai, atrodo, įtikino ir jį. „Kilus naujai bangai, mes ko gero būsime priversti vėl įvesti kai kuriuos ribojmus“, - teigė jis.