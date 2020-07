Migrantus plukdančiame laive – mėginimai žudytis ir muštynės

Labdaros organizacija „SOS Mediterranee“ penktadienį paskelbė nepaprastąją padėtį ir pareikalavo leidimo nedelsiant prisišvartuoti saugiame uoste po to, kai laive esantys migrantai ėmė mėginti žudytis, kilo muštynių ir migrantai ėmė šokinėti į jūrą.

Organizacijos laivas „Ocean Viking“ su 180 migrantų jau daugiau nei savaitę yra jūroje. Organizacija nurodė, jog nebegali užtikrinti migrantų ar savo įgulos saugumo, todėl žengė precedento neturintį žingsnį ir paskelbė nepaprastąją padėtį.

Į pietus nuo Sicilijos įstrigęs laivas jau daugiau nei savaitę laukia Italijos arba Maltos leidimo prisišvartuoti saugiame uoste ir išleisti migrantus.

Laive apsilankęs naujienų agentūros AFP žurnalistas pranešė apie pastarąją savaitę padidėjusią įtampą, nes migrantai jau yra praradę viltį, kad pasieks sausumą. Kiti yra susikrimtę, nes negali paskambinti savo šeimos nariams ir pranešti, kad yra saugūs.

Vienas laivo įgulos narys vardu Ludovicas (Liudovikas) AFP sakė, jog niekada nematė tokio smurto pagalbos laive. Jo teigimu, buvo kilę muštynių, žmonės mėgino žudytis.

„Nesijaučiu saugus, – sakė jis. – Turime skubiai rasti uostą, nes tai yra saugumo klausimas.“

„SOS Mediterranee“ išplatintame pareiškime nurodo, jog yra nesaugu laikyti migrantus laive po to, kai jiems teko „patirti mirtiną pavojų skęstančioje kelionėms jūra netinkančioje valtyje“.

Laive esantys migrantai – iš Libijos išvykę pakistaniečiai, Šiaurės Afrikos gyventojai, Eritrėjos, Nigerijos ir kitų šalių piliečiai – laivo „Ocean Viking“ buvo išgelbėti per keturias atskiras gelbėjimo operacijas birželio 25–30 dienomis. Pats laivas iš Marselio išplaukė birželio 22-ąją.

Juk pati Malta mums pranešė vienos iš skendusių valčių vietą, o dabar jie nekelia telefono ragelio.

Laive yra 25 nepilnamečiai, kurių daugumos nelydi suaugusieji, taip pat dvi moterys, iš kurių viena laukiasi.

„Po to, kai per praėjusią savaitę atitinkamoms jūrų tarnyboms buvo pateikti septyni prašymai įplaukti ir per 24 valandas šeši žmonės mėgino nusižudyti, „Ocean Viking“ paskelbė nepaprastąją padėtį“, – pranešė labdaros organizacija.

Ankstų penktadienio rytą vienas žmogus mėgino pasikarti, nurodė grupė. Kiti rodo „didžiulio psichologinio nuovargio, depresijos ir didžiulio susijaudinimo ženklus, dėl to tarp išgyvenusių jau buvo kilę rimtų muštynių“, nurodo „SOS Mediterranee“.

Dar du migrantai pradėjo bado streiką, nurodė organizacija.

Penktadienio popietę organizacija paprašė medicininio įvertinimo 44-iems tunisiečiams, marokiečiams ir egiptiečiams, kuriems pasireiškė „ūmaus psichologinio distreso“ požymių ir kurie grasina žalotis ir žaloti kitus. „SOS Mediterranee“ pažymėjo, jog Italija į tokį prašymą sureagavo pateikusi psichologo telefono numerį.

Jokio atsakymo

Kartais visiems „SOS Mediterranee“ įgulos nariams tenka būti laive, kad žmonės būtų nuraminti, tačiau dabar dalis grasinimų yra nukreipta prieš pačius gelbėtojus. Tarp imigrantų aktyviai sklando kalbos, jog nevyriausybinės organizacijos yra neva susimokiusios su Italijos valdžia ir esą uždirba iš kiekvienos dienos, kurią migrantai yra laikomi laive.

Ketvirtadienį du migrantai iš laivo iššoko į Viduržemio jūrą, tačiau buvo išgelbėti.

„SOS Mediterranee“ skelbia, jog iš Italijos ir Maltos į savo pirmąjį prašymą išsilaipinti sulaukė neigiamo atsakymo, o į kitus šešis prašymus iš viso nebuvo sureaguota.

Gelbėjimo operacijai vadovaujantis laive esantis Nicholas (Nikolia) Romaniukas sakė, jog nėra jokių „teisinių ir moralinių“ priežasčių laikyti migrantus laive.

„Juk pati Malta mums pranešė vienos iš skendusių valčių vietą, o dabar jie nekelia telefono ragelio“, – sakė jis.

Praėjusiais metais perplaukti Viduržemio jūrą mėgino daugiau nei 100 tūkst. žmonių, iš jų daugiau nei 1200 žuvo, nepasiekę savo kelionės tikslo, rodo Tarptautinės migracijos organizacijos duomenys. Vasaros metas ir palankesnės sąlygos, kaip manoma, gali paskatinti daugiau žmonių mėginti perplaukti jūrą ir patekti į Europą.