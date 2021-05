Latvijoje – 698 nauji COVID-19 atvejai, Estijoje – 300

Latvijoje per praėjusią parą atlikus 16 417 testų nustatyti 698 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, taip pat mirė 17 anksčiau užsikrėtusių žmonių, ketvirtadienį pranešė Ligų prevencijos ir kontrolės centras.

Ankstesnę dieną buvo pranešta apie nustatytus 729 naujus COVID-19 atvejus ir šešių užsikrėtusiųjų mirtį.

Pastarųjų dviejų savaičių sergamumo koronavirusine infekcija rodiklis siekia 450,4 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Nuo pandemijos pradžios Latvijoje patvirtinti iš viso 126 378 užsikrėtimo koronavirusu atvejai ir mirė 2 249 koronavirusu užsikrėtę žmonės.

Nuo skiepijimo kampanijos šalyje pradžios 347 482 žmonės yra gavę pirmąją vakcinos dozę, o visą vakcinavimo ciklą yra užbaigę 95 183 žmonės.

Ligų prevencijos ir kontrolės centras atskirame pranešime sakė, kad Latvijoje aptikta mažai ištyrinėtų ir potencialiai pavojingų koronaviruso atmainų.

Praėjusią savaitę šalyje buvo nustatytos dvi specifinės viruso padermės, kurios yra potencialiai užkrečiamesnės ir gali lemti sunkesnę ligos eigą.

Pasak Ligų prevencijos ir kontrolės centro epidemiologo Jurijaus Perevoščikovo, aptikta atmaina B.1.525 į Latviją atvežta asmens, kuris greičiausiai užsikrėtė Jungtinėse Valstijose. Tuo metu atmaina B.1.1.429 nustatyta Gulbenėje ir nėra įvežtinė.

J. Perevoščikovas sakė, kad šiuo metu šalyje dominuoja vadinamoji britiškoji koronaviruso atmaina, nustatoma 87 proc. atvejų.

Estijoje – 300 naujų COVID-19 atvejų, mirė du žmonės

Estijoje per praėjusią parą atlikus 4 329 testus nustatyta 300 naujų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų, be to, mirė du anksčiau užsikrėtę žmonės, ketvirtadienį pranešė sveikatos apsaugos tarnybos.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 371 naują COVID-19 atvejį ir keturių žmonių mirtį.

Sergamumas COVID-19 per pastarųjų dviejų savaičių laikotarpį Estijoje siekia 334,02 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Ketvirtadienio ryto duomenimis, šalies ligoninėse dėl COVID-19 buvo gydomi 248 pacientai, iš jų 36 – intensyviosios terapijos skyriuose, o 26 buvo reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Nuo pandemijos pradžios Estijoje patvirtinti iš viso 126 364 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 1 212 užsikrėtusių žmonių mirė, 117 582 – pasveiko.

Bent vieną vakcinos nuo COVID-19 dozę Estijoje jau gavo 385 293 žmonės, visiškai paskiepyti 168 523 žmonės.

Kitos šalys

Lenkijoje – per 3,7 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, mirė 342 pacientai

Lenkijoje per praėjusią parą nustatyta 3 730 naujų koronavirusinės infekcijos atvejų, taip pat mirė dar 342 anksčiau užsikrėtę pacientai, ketvirtadienį pranešė visuomeninis radijas, remdamasis šalies sveikatos apsaugos tarnybų informacija.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 4 255 naujus užsikrėtimo koronavirusu atvejus ir 343 pacientų mirtį.

Didžiausias COVID-19 atvejų paros prieaugio rodiklis Lenkijoje buvo fiksuotas balandžio 1-ąją, kai per vieną dieną buvo nustatytas 35 251 naujas užsikrėtimo atvejis, o didžiausias mirštamumas – balandžio 8-ąją, per parą mirus 954 COVID-19 pacientams.

Sveikatos apsaugos ministerijos naujausi duomenys rodo, kad nuo pandemijos pradžios šalyje iš viso patvirtinti 2 845 762 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 71 021 užsikrėtęs žmogus mirė.

Ministerija ketvirtadienį ryte informavo, kad šalies ligoninėse šiuo metu gydomi 13 497 COVID-19 pacientai, iš kurių 1 772 reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Nuo pandemijos pradžios Lenkijoje, turinčioje 38 mln. gyventojų, persirgęs koronavirusine infekcija pasveiko 2 584 751 žmogus, iš jų 2 232 – per praėjusią parą, nurodė ministerija.

Nuo skiepijimo kampanijos pradžios vieną vakcinos nuo koronaviruso dozę yra gavę 10 864 425 žmonės, o visas vakcinavimo kursas atliktas 4 030 995 žmonėms.

Rusijoje – per 8,3 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, mirė 392 pacientai

Rusijoje per praėjusią parą nustatyta 8 380 naujų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų, taip pat mirė 392 anksčiau užsikrėtę žmonės, rodo ketvirtadienį paskelbti kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 8 217 naujų užsikrėtimo atvejų ir 355 pacientų mirtį.

Maskvoje, kuri tebėra labiausiai pandemijos paveiktas Rusijos regionas, nustatyti 2 787 nauji COVID-19 atvejai. Sostinėje per praėjusią parą mirė 55 koronavirusu užsikrėtę žmonės.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje nustatyti iš viso 4 913 439 COVID-19 atvejai, 114 723 užsikrėtę žmonės mirė. Persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 4 527 878 pacientai, iš jų 9 349 – per praėjusią parą.