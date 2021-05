Latvijoje – 425 nauji COVID-19 atvejai, Estijoje – 401

Latvijoje per praėjusią parą atlikus 5 517 testų nustatyti 425 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, taip pat mirė penki anksčiau užsikrėtę žmonės, antradienį pranešė Ligų prevencijos ir kontrolės centras.

Pirmadienį buvo skelbta apie nustatytus 203 naujus COVID-19 atvejus ir 10 pacientų mirtį.

Sergamumas koronavirusine infekcija per pastarąsias dvi savaites šalyje siekia 427,4 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Nuo pandemijos pradžios Latvijoje patvirtinti iš viso 120 378 užsikrėtimo koronavirusu atvejai ir mirė 2 159 koronavirusu užsikrėtę žmonės.

Nuo skiepijimo kampanijos pradžios šalyje 267 641 žmogus yra gavęs pirmąją vakcinos dozę (14,13 proc. Latvijos gyventojų), o visą vakcinavimo ciklą yra užbaigę 54 325 žmonės (2,87 proc. gyventojų), įskaitant nedidelę dalį gavusių bendrovės „Johnsons & Johnson“ vakcinos, kurios pakanka vienos dozės.

Estijoje – 401 naujas COVID-19 atvejis, mirė penki žmonės

Estijoje per praėjusią parą atlikus 5 387 testus nustatytas 401 naujas koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejis, be to, mirė penki anksčiau užsikrėtę žmonės, antradienį pranešė sveikatos apsaugos tarnybos.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 179 naujus COVID-19 atvejus ir keturių žmonių mirtį.

Sergamumas COVID-19 per pastarųjų dviejų savaičių laikotarpį Estijoje siekia 366,5 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Antradienio ryto duomenimis, šalies ligoninėse dėl COVID-19 gydomi 319 žmonių, iš jų 51 – intensyviosios terapijos skyriuose, o 39 reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Nuo pandemijos pradžios Estijoje patvirtinti iš viso 123 344 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 1 177 užsikrėtę žmonės mirė, 113 396 – pasveiko.

Bent vieną vakcinos nuo COVID-19 dozę Estijoje jau gavo 341 979 žmonės, visiškai paskiepyti 128 762 asmenys.

Kitos šalys

Lenkijoje – 2 296 nauji COVID-19 atvejai, 28 pacientai mirė

Lenkijoje per praėjusią parą nustatyti 2 296 nauji koronavirusinės infekcijos atvejai, taip pat mirė dar 28 anksčiau užsikrėtę žmonės, antradienį pranešė visuomeninis radijas, remdamasis šalies sveikatos apsaugos tarnybų informacija.

Ankstesnę dieną buvo pranešta apie 2 525 naujus užsikrėtimo koronavirusu atvejus ir 37 pacientų mirtį.

Didžiausias COVID-19 atvejų paros prieaugio rodiklis buvo fiksuotas balandžio 1-ąją, kai per vieną dieną buvo nustatytas 35 251 naujas užsikrėtimo atvejis, o didžiausias mirštamumas – balandžio 8-ąją, per parą mirus 954 COVID-19 pacientams.

Sveikatos apsaugos ministerijos naujausi duomenys rodo, kad nuo pandemijos pradžios šalyje iš viso patvirtinti 2 808 052 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 68 133 užsikrėtę žmonės mirė.

Ministerija antradienį ryte informavo, kad šalies ligoninėse šiuo metu gydomas 20 981 COVID-19 pacientas, iš kurių 2 609 reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Nuo pandemijos pradžios Lenkijoje, turinčioje 38 mln. gyventojų, persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 2 536 931 žmogus, iš jų 7 087 – per praėjusią parą, nurodė ministerija.

Nuo skiepijimo kampanijos pradžios mažiausiai vieną vakcinos nuo koronaviruso dozę yra gavę 9 018 412 žmonių, o visas vakcinavimo kursas atliktas 2 977 374 žmonėms.

Epidemiologinei padėčiai gerėjant nuo antradienio Lenkijoje buvo leista atsidaryti prekybos centrams, statybinių medžiagų parduotuvėms ir meno galerijoms, nors jų lankytojų skaičius bus ribojamas.

Be to, pradinukams buvo leista grįžti prie kontaktinio mokymo.

Premjeras Mateuszas Morawieckis (Mateušas Moraveckis) praeitą savaitę paskelbė, kad karantino suvaržymai bus švelninami keliais etapais, mažėjant naujų užsikrėtimo koronavirusu atvejų ir didėjant vakcinų pasiūlai.

Vyriausybės planuoja, kad iki gegužės pabaigos į klases grįš visų amžiaus grupių moksleiviai, o maitinimo įstaigoms bus leista atsidaryti, veikiant puse pajėgumų.

Rusijoje – beveik 7,8 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, mirė 337 pacientai

Rusijoje per praėjusią parą nustatyti 8 489 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai – mažiausiai nuo rugsėjo, taip pat mirė 337 anksčiau užsikrėtę žmonės, rodo antradienį paskelbti kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 8 489 naujus užsikrėtimo atvejus ir 336 pacientų mirtį.

Maskvoje, kuri tebėra labiausiai pandemijos paveiktas Rusijos regionas, nustatyti 2 050 naujų COVID-19 atvejų. Sostinėje per praėjusią parą mirė 61 koronavirusu užsikrėtę žmonės.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje nustatyta iš viso 4 839 514 COVID-19 atvejų, 111 535 užsikrėtę žmonės mirė. Persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 4 457 044 pacientai, iš jų 6 775 buvo išrašyti iš gydymo įstaigų per praėjusią parą.