Latvijoje – 33 nauji COVID-19 atvejai, Estijoje – 18

Latvijoje per praėjusią parą atlikus 2 246 testus nustatyti 33 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, ketvirtadienį pranešė Ligų prevencijos ir kontrolės centras.

Naujų mirties nuo COVID-19 atvejų praėjusią parą neužregistruota.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 102 naujus COVID-19 atvejus.

Pastarųjų dviejų savaičių sergamumo koronavirusine infekcija rodiklis sumažėjo iki 80,6 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Nuo pandemijos pradžios Latvijoje patvirtinta iš viso 137 110 užsikrėtimo koronavirusu atvejų ir mirė 2 497 užsikrėtusieji.

Kaip rodo Nacionalinės sveikatos apsaugos tarnybos duomenys, iki šiol Latvijoje bent vieną vakcinos dozę yra gavę beveik 590,7 tūkst. žmonių (31,3 proc. šalies gyventojų), o visą vakcinavimo kursą baigė 501,7 tūkst. žmonių (26,6 proc. gyventojų).

Estijoje – 18 naujų COVID-19 atvejų

Estijoje per praėjusią parą atlikus 1 920 testų nustatyta 18 naujų koronavirusinės infekcijos atvejų, ketvirtadienį pranešė sveikatos apsaugos tarnybos.

Naujų mirties nuo COVID-19 atvejų praėjusią parą neužregistruota.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 25 naujus COVID-19 atvejus.

Sergamumas COVID-19 per pastarųjų dviejų savaičių laikotarpį Estijoje siekia 40,18 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

Ketvirtadienio ryto duomenimis, šalies ligoninėse dėl COVID-19 gydomi 42 pacientai, iš jų penki – intensyviosios terapijos skyriuose. Dirbtinis plaučių vėdinimas reikalingas keturiems žmonėms.

Nuo pandemijos pradžios Estijoje patvirtinti iš viso 130 898 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 1 268 užsikrėtę žmonės mirė, 126 968 – pasveiko.

Bent vieną vakcinos nuo COVID-19 dozę Estijoje jau gavo 548 967 žmonės, visiškai paskiepytas 409 571 šalies gyventojas.

Kitos šalys

Lenkijoje – 147 nauji COVID-19 atvejai, mirė 24 užsikrėtusieji

Lenkijoje per praėjusią parą nustatyti 147 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, taip pat 24 anksčiau užsikrėtę žmonės, ketvirtadienį pranešė visuomeninis radijas, remdamasis šalies sveikatos apsaugos tarnybų informacija.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 165 naujus užsikrėtimo koronavirusu atvejus ir 35 COVID-19 pacientų mirtį.

Sveikatos apsaugos ministerijos naujausi duomenys rodo, kad 38 mln. gyventojų turinčioje šalyje nuo pandemijos pradžios iš viso patvirtinti 2 879 336 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 74 917 užsikrėtusiųjų mirė.

Šalies ligoninėse šiuo metu gydoma 1 219 COVID-19 pacientų, iš kurių 201 reikalingas dirbtinis plaučių vėdinimas.

Nuo pandemijos pradžios Lenkijoje persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 2 651 045 žmonės.

Kaip skelbiama vyriausybės tinklalapyje, iki šiol šalyje bent vieną vakcinos dozę yra gavę daugiau kaip 16,4 mln. žmonių, o visą vakcinavimo kursą baigė beveik 12 mln. žmonių.

Rusijoje užfiksuotas didžiausias nuo sausio COVID-19 atvejų prieaugis ir mirštamumas

Rusijoje per praėjusią parą nustatyti 20 182 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, taip pat mirė 568 anksčiau užsikrėtę žmonės, rodo ketvirtadienį paskelbti kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Naujausi COVID-19 atvejų paros prieaugio ir pacientų mirštamumo rodikliai yra didžiausi šalyje nuo sausio pabaigos.

Ankstesnę dieną buvo skelbta apie 17 594 naujus užsikrėtimo atvejus ir 548 pacientų mirtį.

Maskvoje, kuri nuo pat koronaviruso epidemijos Rusijoje pradžios yra labiausiai jos paveiktas šalies regionas, per pastarąją parą nustatyti 8 598 nauji COVID-19 atvejai. Be to, sostinėje trečią parą iš eilės fiksuojami didžiausias paros mirštamumo rodiklis – koronavirusinė infekcija pareikalavo dar 92 žmonių gyvybių.

Nuo pandemijos pradžios Rusijoje nustatyti iš viso 5 388 695 COVID-19 atvejai, 131 463 užsikrėtę žmonės mirė. Persirgę koronavirusine infekcija pasveiko 4 915 615 pacientų, iš jų 13 505 – per praėjusią parą.