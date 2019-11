Kruviną išpuolį Londone įvykdė už terorizmą jau teistas asmuo

Vyras, kaip įtariama, mirtinai subadęs du žmones per teroro išpuolį prie Londono tilto , anksčiau buvo nuteistas kalėti už teroristinę veiklą ir paleistas praeitais metais, šeštadienį pranešė policija.

Peiliu ginkluotas užpuolikas, prie kurio kūno buvo pritvirtintas, kaip manoma, mirtininko bombos muliažas, buvo nušautas penktadienio popietę po incidento, kurio metu šalimais buvę žmonės mėgino įtariamąjį nuginkluoti.

Dar trys žmonės buvo sužeisti per šį išpuolį, įvykdytą likus mažiau kaip dviem savaitėms iki visuotinių rinkimų Didžiojoje Britanijoje. Jis atgaivino skaudžius prisiminimus apie trijų žmonių įvykdytą ataką Londono centre prie to paties tilto per Temzės upę, nusinešusią aštuonias gyvybes.

Policija įtariamąjį įvardijo kaip 28 metų Usmaną Khaną (Usmaną Chaną) ir nurodė, kad kitų galimų įtariamųjų, susijusių su šiuo incidentu, paieškos nevykdomos.

„Šis asmuo buvo žinomas tarnyboms – jis 2012 metais buvo nuteistas už teroristinius nusikaltimus. 2018 metų gruodį jis buvo su išlygomis paleistas iš kalėjimo“, – sakoma Jungtinės Karalystės policijos kovos su terorizmu padalinio vadovo Neilo Basu (Nilo Basu) pranešime.

2012 metais U. Khanas, gyvenęs vidurio Anglijos mieste Stoke prie Trento, buvo pasiųstas už grotų kartu su aštuoniais kitais asmenimis, priklausiusiais teroristinei kuopelei, įkvėptai ekstremistų tinklo „al Qaeda“. Šie asmenys planavo įvykdyti sprogdinimų, o vienas iš galimų taikinių buvo Londono vertybinių popierių birža.

U. Khanas buvo nuteistas kalėti mažiausiai aštuonerius metus, taip pat pripažintas kaltu dėl kitų veikų, įskaitant pastangas užsitikrinti „teroristinį apmokymą“ Pakistane.

N. Basu sakė, kad U. Khanas penktadienio popietę dalyvavo viename renginyje Žuvų pardavėjų gildijos rūmuose – istoriniame pastate šiaurinėje Londono tilto pusėje sostinės centre.

„Manome, kad ataka prasidėjo viduje, o paskui jis paliko pastatą ir atsidūrė ant Londono tilto, kur buvo sulaikytas, susigrūmė su ginkluotais pareigūnais ir buvo nušautas“, – pridūrė N. Basu.

Įvykio liudininkų nufilmuotuose vaizdo įrašuose, paskelbtuose socialiniuose tinkluose, matyti grupė žmonių, mėginančių sutramdyti ant žemės parblokšta įtariamąjį prieš atvykstant policijai.

Viename vaizdo įraše matyti, kaip kostiumuotas vyras nuneša tolyn nuo grupės didelį peilį.

Turistų gidas Stevie Hurstas (Stivis Herstas), nubėgęs į įvykio vietą iš savo automobilio, pasakojo visuomeninio transliuotojo BBC radijui, kad „visi buvo jį [užpuoliką] užgulę, mėgindami prispausti prie žemės“.

„Pamačiau, kad peilis tebėra jo rankoje, todėl ištiesiau koją, kad įspirčiau jam į galvą. Mėginome daryti, ką galėjom, kad išmuštume peilį“, – aiškino jis.

Nepaprastasis pasitarimas

Sostinės policijos vadovė Cressida Dick (Kresida Dik) sakė esanti „smarkiai nuliūdinta ir supykdyta, kad mūsų miestas vėl tapo terorizmo taikiniu“.

Praėjus kelioms valandoms po šio incidento trys nepilnamečiai buvo subadyti Nyderlandų miesto Hagos pagrindinėje centrinėje komercinėje gatvėje, bet nukentėjusieji vėliau buvo išrašyti iš ligoninės namo.

Kol kas neaišku, ar tarp abiejų incidentų yra koks nors ryšys.

Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Borisas Johnsonas (Borisas Džonsonas), siekiantis užsitikrinti daugumą parlamente per gruodžio 12-ąją vyksiančius rinkimus, kad galėtų išvesti šalį iš Europos Sąjungos, gyrė specialiųjų tarnybų ir visuomenės narių veiksmus per pastarąjį incidentą.

Prieš pradėdamas vyriausybės krizių komiteto posėdį jis sakė „seniai aiškinęs“, kad būtų „klaidinga leisti sunkių ir smurtinių nusikaltimų įvykdžiusiems asmenims išeiti iš kalėjimo anksčiau laiko“.

B. Johnsono konservatoriai ir pagrindinė opozicinė Leiboristų partija žadėjo, kad į gatves pasiųs mažiausiai 20 tūkst. policininkų.

Tačiau kyla klausimų, kaip po „Brexito“ būtų toliau vykdomas bendradarbiavimas su Europa, sprendžiant saugumo ir žvalgybos klausimus.

Sprogstamojo įtaiso muliažas

N. Basu pažymėjo, kad U. Khanas gyveno Stafordšyro regione centrinėje Anglijoje, o pareigūnai atliko kratą viename būste minėtame regione.

Kaip teigiama britų laikraščio „The Times“ pranešime, per išpuolį U. Khanas dėvėjo elektroninę apykoję, skirtą nusikaltėliams stebėti.

Prie jo kūno taip pat buvo pritvirtintas įtaisas – policijos manymu, tai buvo „sprogstamojo įtaiso muliažas“.

N. Basu nurodė, kad renginys Žuvų pardavėjų gildijos rūmuose vadinosi „Mokomės kartu“; jis buvo organizuotas įgyvendinant Kembridžo universiteto Kriminologijos instituto akademikų vykdomą projektą.

Universiteto vicekancleris Stephenas Toope'as (Stivenas Tupas) teigė esąs „sukrėstas“ dėl to, kad per išpuolį galėjo būti taikomasi į šios aukštosios mokyklos darbuotojus, studentus ir absolventus.

Penktadienį tiltas, ant kurio buvo nukautas užpuolikas, liko uždarytas. Ant tilto liko stovėti tušti autobusai, palikti po keleivių evakuacijos, ir darbavosi teismo medicinos pareigūnai.

JAV Baltųjų rūmų atstovas spaudai pranešė, kad prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) buvo informuotas apie išpuolį ir stebėjo situaciją.

D. Trumpas, kuris anksčiau yra išsakęs kritikos apie Londono merą ir panašius išpuolius ​​Didžiosios Britanijos sostinėje, kitą savaitę turėtų dalyvauti NATO viršūnių susitikime, kuris vyks Anglijoje netoli sostinės.

Lapkričio 4 dieną Didžioji Britanija sumažino terorizmo grėsmės lygį nuo „didelio“ – antro aukščiausio iš penkių lygių – iki „bazinio“, žemiausio lygio per daugiau nei penkerius metus.

Per 2017 metais įvykusį išpuolį ant Londono tilto grupė islamistų ekstremistų furgonu įsirėžė į pėsčiųjų minią ir po to pradėjo peiliais badyti atsitiktinius praeivius netoliese esančiame Borafo turguje.

Per šį išpuolį aštuoni žmonės žuvo ir 48 buvo sužeisti. Tris užpuolikus, dėvėjusius mirtininkų bombų muliažus, nušovė policija.