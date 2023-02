Košmaras Turkijoje: gelbėjami vaikai, po griuvėsiais išbuvę per 100 valandų

Turkijos pareigūnai praneša, kad žemės drebėjimų zonoje šiuo metu daugiau nei 2,5 tūkst. sužeistų vaikų, kurių neįmanoma identifikuoti. Dalis per maži, kad žinotų savo vardą ir pavardę, o jų artimieji žuvę arba po griuvėsiais. Dalis kalbėti negali dėl patirto šoko. Manoma, kad jų skaičius smarkiai išaugs, kai gelbėtojai pasieks atokiausius stichijos nuniokotus rajonus.

Gelbėtojų komanda iš Kirgizijos šešiolikmetį paauglį gyvą iš po griuvėsių ištraukė net praėjus beveik 120 valandų po nelaimės. Turkijos gelbėtojai pervargę. Dauguma nemiegoję jau keletą parų, o ieškodami išgyvenusiųjų kasdien rizikuoja ir savo gyvybe.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Negana to, dėl pavojaus saugumui Austrijos gelbėjimo komanda pranešė stabdanti gelbėjimo darbus Hatajaus provincijoje. Ten pat apie darbų pristabdymą praneša ir Vokietijos komanda. Šiame regione, anot gelbėtojų, didėja agresija tarp ginkluotųjų grupuočių, o gyventojų sielvartą keičia pyktis. Be to, žemės drebėjimo zonoje trūksta maisto, yra problemų dėl vandens tiekimo.

Gelbėjimo operaciją pradėjo ir Lietuvos ugniagesių, medikų ir pasieniečių kinologų komanda.

„Už nugaros yra sugriuvęs septynių aukštų pastatas prieš daugiau nei penkias paras. Yra vilties, kad dar gali būti gyvas žmogus, nes yra užvirtusi antro ar trečio aukšto anga, ir žmonės, kurie gyveno čia, žino, kad tame bute gali būtų likę žmonių, taip pat mūsų kinologų šunys užuodė kažką“, – pasakojo Lietuvos gelbėtojų komandos atstovas Donatas Gunevičius.

Tiesa, gelbėjimo operacijos reikalauja laiko, kurio griuvėsių prispaustiems žmonėms beveik neliko.

Adrenalinas būnant čia vietoje pakilęs ir nekreipi dėmesio, ar tu pamiegojęs, ar pailsėjęs.

„Suvažiavusios profesionalios komandos, gelbėtojai dirba ilgas valandas su įvairia sunkiąja technika, ekskavatoriais. Operacijos, atradus požymių, kad gali būtų gyvų žmonių, gali trukti valandų valandas“, – dėstė D. Gunevičius.

Tačiau Lietuvos pareigūnai tikina, kad dirbs tiek, kiek reikės, net jei viltis rasti gyvų – ir labai menka.

„Tikrai neskaičiuojame darbo režimo, keičiamės pamainomis. Vyrai, moterys, kurie yra kartu su mumis, iš tikrųjų sveiki. Adrenalinas būnant čia vietoje pakilęs ir nekreipi dėmesio, ar tu pamiegojęs, ar pailsėjęs“, – toliau pasakojo D. Gunevičius.

Šiuo metu Turkijoje dirba daugiau nei 150 tūkst. gelbėtojų komandų ir savanorių, įskaitant daugiau kaip 8 tūkst. gelbėtojų iš užsienio.

7,8 balo žemės drebėjimas Turkijoje ir Sirijoje pražudė jau daugiau nei 25 tūkst. žmonių. Sužeisti – mažiausiai 80 tūkst. Namus ir artimuosius prarado milijonai.

Turkijos policija dėl sugriuvusių pastatų prastos kokybė sulaikė dvylika asmenų. Tarp kurių – ir statybos rangovai. Vienas iš jų sučiuptas Stambulo oro uoste, kai bandė pabėgti iš šalies. Prokurorai išdavė dar 29 arešto orderius.