Koronavirusas JAV: per parą nustatyti 60 207 nauji atvejai

Jungtinėse Valstijose šeštadienį per parą nustatyti 60 207 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, rodo Johnso Hopkinso (Džonso Hopkinso) universiteto paskelbti duomenys.

Be to, per tą patį laikotarpį šalyje mirė 832 naujuoju koronavirusu užsikrėtę žmonės, rodo duomenys, paskelbti iki 20 val. 30 min. vietos (sekmadienį 3 val. 30 min. Lietuvos) laiku Baltimorėje įsikūrusio universiteto.

Bendras nuo šios epidemijos pradžios Jungtinėse Valstijose mirusių COVID-19 pacientų skaičius padidėjo iki 139 960, o bendras patvirtintų užsikrėtimo atvejų skaičius – iki 3 698 209.

Šią savaitę JAV tris dienas iš eilės fiksuoti naujų atvejų rekordai – penktadienį užregistruoti 77 638 užsikrėtimo atvejai.

Ekspertų nuomone, JAV iki šiol nesibaigė pirmoji COVID-19 epidemijos banga, o užsikrėtimo atvejų skaičiai pastarosiomis savaitėmis vėl didėjo, ypač pietų ir vakarų valstijose, anksti pradėjusiose švelninti karantino suvaržymus.