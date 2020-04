Koronavirusas JAV: masinėje kapavietėje kasdien palaidojama po 25 žmones

JAV taip pat tapo pirmąja pasaulio šalimi, kur per vieną dieną užfiksuota daugiau nei 2 tūkst. mirčių nuo koronaviruso. Bendras jų skaičius šalyje viršija 18 tūkst.

Šalies pareigūnai patvirtino, kad mirusieji, kurių palaikų niekas nepasiima, yra laidojami masinėje kapavietėje Harto saloje Niujorke. Šioje vietoje jau daugiau nei 150 metų yra laidojami žmonių palaikai, kurių artimieji neatsiėmė.

Taip pat amžinojo poilsio čia atgula žmonės, kurių tapatybės nepavyko nustatyti, bei gyventojai, kurie šeimos neišgalėjo jų privačiai palaidoti.

„The New York Times“ skelbia, kad per dieną dabar čia palaidojami maždaug 25 žmonės. Iki pandemijos tiek būdavo palaidojama per savaitę.