Kinijoje sprogimas ir sraigtasparnio katastrofa nusinešė 12 gyvybių

Mažiausiai devyni žmonės žuvo per sprogimą Kinijos naftos chemijos gamykloje, o dar trys žuvo per sraigtasparnio katastrofą, šaliai švenčiant Gegužės pirmąją.

Pirmadienį per sprogimą „Zhonghua Group“ gamykloje, esančioje pramoninėje zonoje Liaočenge, šiaurinėje Šandongo provincijoje, gelbėtojai rado devynių per sprogimą žuvusių darbuotojų kūnus.

Vienas žmogus tebėra dingęs be žinios, o kitas sužeistas ir paguldytas į ligoninę, trečiadienį pranešime nurodė zonos valdymo komitetas. Komitetas teigė, kad sprogimo priežasčiai ištirti sudaryta tarpžinybinė darbo grupė.

Antradienio popietę netoli Šiaurės Vakarų Sianio sudužo nedidelis civilinės paskirties sraigtasparnis, žuvo visi trys jame buvę žmonės, pranešė valstybinė žiniasklaida. Informacijos apie aukų tapatybes ir avarijos priežastis nepateikta.

Tuo tarpu antradienį ir trečiadienį šalies pietvakariuose įvykę du žemės drebėjimai padarė nedidelės žalos ir nesunkiai sužeidė 10 žmonių.

Minėdami Gegužės pirmąją dešimtys milijonų kinų plūsta į turistines vietas. Šventinis laikotarpis, kurio metu sustoja darbai, truko penkias dienas ir baigėsi trečiadienį.

Nepaisant to, kad padėtis pagerėjo, pramoninė sauga Kinijoje tebėra didelė problema. Dėl nelaimingų atsitikimų daugiausia kalta prasta priežiūra ir kartais atsainus požiūris į saugos taisykles.

Vasarį šiauriniame Vidinės Mongolijos regione sugriuvus didžiulei anglių kasyklai, žuvo 53 kalnakasiai ir buvo sulaikyta daugybė žmonių, o lapkritį dėl gaisro pramoninės prekybos įmonėje centrinėje Kinijoje, per kurį žuvo 38 žmonės, buvo sulaikyti keturi asmenys.

Centrinė valdžia pažadėjo imtis griežtesnių saugos priemonių po to, kai 2015 metais per sprogimą cheminių medžiagų sandėlyje šiauriniame Tiandzino uostamiestyje žuvo 173 žmonės, dauguma jų – ugniagesiai ir policijos pareigūnai. Per tą nelaimingą atsitikimą keli vietos pareigūnai buvo apkaltinti ėmę kyšius, kad nekreiptų dėmesio į saugos pažeidimus.