Kinijoje potvyniai per du mėnesius nusinešė daugiau nei 200 gyvybių

Kinijoje per du pastaruosius mėnesius potvyniai nusinešė mažiausiai 201 gyvybę, o dar 63 žmonės yra dingę, trečiadienį pranešė valstybinės gelbėjimo tarnybos.

Naujausias gyvybių pareikalavęs incidentas įvyko kalnuotoje vakarinėje Sičuano provincijoje. Trečiadienio ryto duomenimis, ten žuvo aštuoni žmonės, o dar 23 asmenys dingo.

Anksčiau šį mėnesį taifūnas „Lekima“ pareikalavo 39 gyvybių, devyni žmonės tebėra dingę.

Liepą potvyniai Kinijoje nusinešė 154 žmonių gyvybes, o dar 31 žmogus dingo. Be to, dėl stichijos per 1,3 mln. gyventojų buvo priversti laikinai palikti savo namus.

Kasmet kylantys potvyniai yra vieni daugiausia žalos Kinijoje padarantys stichiniai reiškiniai. Juos sukelia sezoninės liūtys, taip pat įtakos turi žmogaus veikla kalnuotose vietovėse ir natūraliose upių sistemose.

Daugiausia gyvybių Kinijoje potvyniai pareikalavo 1998 metais, kai patvinus Jangdzės, Sungario, Perlų ir Neno upėms žuvo daugiau kaip 3 700 žmonių.