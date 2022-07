Karas: rusų pajėgos įsitvirtino Lysyčanske, pranešė apie miesto užėmimą

„Būtina ne tik viską atstatyti, ką sugriovė okupantai, bet ir sukurti naują pagrindą mūsų gyvenimui: saugų, modernų, patogų“, – sakė jis savo tradiciniame kreipimesi naktį į sekmadienį.

Tai pareikalaus „milžiniškų investicijų, milijardų, naujų technologijų, geriausios praktikos, naujų institucijų ir, žinoma, reformų“.

Ukrainos prezidentas šiame kontekste paminėjo 40 potencialių šalių donorių susitikimą pirmadienį Šveicarijos Lugano mieste. Ukrainos vyriausybė čia ketina pirmą kartą pristatyti karo sugriautos šalies atstatymo prioritetus.

V. Zelenskis tai pat pabrėžė, kad karas dar toli gražu nesibaigė.

„Jo brutalumas kai kur didėja“, – teigė prezidentas. Jis paragino tautiečius savanoriškai padėti nukentėjusiems nuo karo žmonėms.

Gubernatorius: per sprogimus Rusijos pasienio mieste žuvo trys žmonės

Per sprogimus Rusijos Belgorodo mieste netoli sienos su Ukraina, regiono gubernatoriaus duomenimis, žuvo trys žmonės. Tai Viačeslavas Gladkovas sekmadienį pranešė „Telegram“ kanale, jį cituoja agentūra TASS. Dar keturi žmonės buvo sužeisti, tarp jų – dešimtmetis vaikas. Be to, apgadinta 50 pastatų.

Sprogimų priežastis tiriama. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų nėra galimybės.

Rusija vasario 24 dieną įsiveržė į kaimyninę Ukrainą ir nuo tada ne kartą skelbė apie atakas prieš savo pačios teritoriją. Be Belgorodoo ir kiti Rusijos regionai, įkaitant Kurską ir Brianską, vis kaltina Ukrainos pajėgas apšaudymais. Kyjivas kaltinimų paprastai nekomentuoja.

Kyjivas: rusų pajėgos įsitvirtina Lysyčanske

Rusijos daliniai, Ukrainos duomenimis, įžengė į Lysyčanską.

„Donecko regione okupantai dėmesį sutelkę į savo pozicijų stiprinimą Lysyčansko ir Verchniokamjankos miestuose“, – sekmadienį pranešė Ukrainos generalinis štabas.

Ir Luhansko karinis gubernatorius Serhijus Haidajus „Telegram“ kanale patvirtino, kad rusai toliau pasistūmėjo į priekį ir „įsitvirtino Lysyčansko rajone“. Kol kas neaišku, ar mieste yra Ukrainos dalinių.

Prorusiški separatistai jau šeštadienį pranešė apie Lysyčansko užėmimą. Kyjivas tuo tarpu teigė, kad strategiškai svarbus miestas dar yra kontroliuojamas ukrainiečių. Lysyčanskas po Sjeverodonecko kritimo buvo paskutinysis didelis Ukrainos kontroliuojamas miestas Luhansko srityje.

Pasak Generalinio štabo, rusai taip pat tęsė atakas Charkivo ir Svlovjansko kryptimis. Čia atakos esą buvo atremtos.

Bachmuto, svarbaus transporto mazgo, kryptimi Donecko srityje mūšiai tuo tarpu tęsiasi. Rusų daliniai taip pat mėgina šturmuoti Spartaką, Donecko priemiesčio gyvenvietę.

Ukrainos pietuose rusai iš oro smarkiai apšaudė Ivanivkos gyvenvietę Chersono srityje, kurią prieš tai užėmė Ukrainos daliniai. Be to, raketomis apšaudytas Mykolajivas. Nepriklausomai patvirtinti šių duomenų nėra galimybės.