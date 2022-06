Karas: ekspertas – Baltarusija ruošiasi karui prieš Ukrainą

„Deja, visų tų pasirengimo karui veiksmų, kurių imasi Lukašenka, nereikia laikyti miglos pūtimu Putinui į akis. Lukašenka didina įtampos temperatūrą, ir jau tikrai negalima to ignoruoti ir vadinti žaidimu“, – pažymi ekspertas.

O. Ždanovas įsitikinęs, kad Baltarusija kelia realią grėsmę Ukrainai.

„Lukašenka pats įspeitė save į kampą. Viena vertus, jis bijo, kad gali kilti visuomenės nepasitenkinimas, kita vertus, Putinas reikalauja, kad Baltarusija stotų į karą prieš Ukrainą“, – teigia ekspertas.

O. Ždanovo nuomone, Ukrainos užpuolimas gali tapti Lukašenkos režimo pabaiga, todėl jis ir stengiasi maksimaliai atidėti įsiveržimo datą.

Kaip jau buvo pranešta, Baltarusijoje prasidėjo karinės pratybos, kurios turėtų trukti iki liepos 8 d.

Ukraina praneša, kad nuo karo pradžios jau sunaikinta apie 33 350 okupantų rusų

Rusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki birželio 18 d. jau neteko apie 33 350 kareivių. Tai šeštadienį pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 456 tankų, 3 573 šarvuotųjų kovos mašinų, 739 artilerijos sistemų, 233 reaktyvinės salvinės ugnies sistemų, 98 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 216 lėktuvų, 180 sraigtasparnių, 594 dronų, 129 sparnuotųjų raketų, 14 laivų, 2 513 automobilių, 55 specialiosios technikos vienetų.

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.