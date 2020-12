Karabache vėl aidi šūviai, žuvo azerbaidžaniečių karys

Ginčijamame Kalnų Karabache per susirėmimą su armėnų pajėgomis žuvo vienas Azerbaidžano karys, dar vienas buvo sužeistas, pirmadienį pranešė Gynybos ministerija Baku.

„Per išpuolį žuvo Azerbaidžano ginkluotųjų pajėgų eilinis Gambarovas Elmiras Railas, eilinis Aliyevas Eminas Suleymanas buvo sužeistas“, – pažymima pranešime.

Ministerijos duomenimis, išpuolį sekmadienio popietę įvykdė šeši ginkluoti asmenys.

„Visi šeši neteisėtos armėnų ginkluotos grupuotės nariai buvo eliminuoti“, – nurodė Gynybos ministerija.

Pasak institucijos, Azerbaidžanas griežtai sureaguos, jei pasikartotų atakos prieš jo pajėgas Kalnų Karabache.

Naktį į pirmadienį Jerevanas paneigė azerbaidžaniečių žiniasklaidos pranešimus apie susirėmimus Kalnų Karabacho Hadruto (Chodžavendo) rajone.

„Kelios Azerbaidžano žiniasklaidos priemonės praneša apie atsinaujinusias kautynes tarp armėnų ir azerbaidžaniečių karių šalia Togo kaimo Hadruto rajone. Pranešama apie žuvusius ir sužeistuosius abiejose pusėse. Primename, kad Togo kaimą visiškai kontroliuoja Azerbaidžano ginkluotosios pajėgos“, – nurodė Armėnijos gynybos ministerijos atstovai.

Jų teigimu, likusią Kalnų Karabacho dalį kontroliuojantys armėnų separatistai „griežtai laikosi ugnies nutraukimo režimo“.

„Nė vienas [separatistų] dalinys nedalyvavo jokiuose veiksmuose šiame ruože. Be to, Gynybos armijos daliniai neužfiksavo nė vieno incidento. Nepaisant to, Armėnija mėgina gauti papildomos informacijos“, – pažymėjo Gynybos ministerija Jerevane.