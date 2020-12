Jungtinėje Karalystėje patvirtinti 50 023 nauji COVID-19 atvejai

Tai kiek mažiau infekcijų nei ankstesnę parą, kai šis skaičius siekė 53 135.

Per tą patį laikotarpį mirė dar 981 infekuotasis, aukoms infekcija buvo patvirtinta per pastarąsias 28 dienas. Tai didžiausias per parą nuo infekcijos mirusių žmonių skaičius nuo balandžio 24 d.