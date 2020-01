JAV vadovaujama kovos su IS koalicija stabdo savo veiksmus Irake

JAV vadovaujama kovos su „Islamo valstybe“ (IS) koalicija kol kas stabdo savo veiksmus Irake. Tai liečia ir Irako saugumo pajėgų apmokymus, ir tiesioginę kovą su IS, sekmadienį pranešė koalicija. Besitęsiančios raketų atakos Irake riboja „mūsų galimybes apmokyti partnerius ir paremti jų operacijas prieš IS“.

Situacija regione yra ypač įtempta po to, kai JAV penktadienį Irake likvidavo aukštą Irano generolą Qasemą Soleimanį. Šeštadienį kovos su IS koalicija pranešė, kad jos daliniai Bagdade ir aerodrome į šiaurę nuo Irako sostinės vėl buvo atakuoti raketomis. Raketų atakų skaičius per praėjusius du mėnesius išaugo iki trylikos.