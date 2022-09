JAV smerkia okupuotų Ukrainos teritorijų aneksiją: Rusija rodo nepagarbą taikioms tautoms

„Jungtinės Valstijos smerkia šiandieninį apgaulingą Rusijos bandymą aneksuoti suverenią Ukrainos teritoriją. Rusija pažeidžia tarptautinę teisę, pamina Jungtinių Tautų chartiją ir rodo nepagarbą taikioms tautoms“, – sakoma J. Bideno pareiškime.

„Jungtinės Valstijos visada gerbs tarptautiniu mastu pripažintas Ukrainos sienas. Mes ir toliau remsime Ukrainos pastangas susigrąžinti savo teritorijos kontrolę, stiprindami jos pozicijas kariniu ir diplomatiniu požiūriu, įskaitant 1,1 mlrd. dolerių papildomą saugumo pagalbą, apie kurią JAV paskelbė šią savaitę“, – sakė J. Bidenas.

Jungtinės Valstijos penktadienį taip pat paskelbė naujas „griežtas“ sankcijas Rusijos pareigūnams ir šalies gynybos pramonei.

Rusija penktadienį per ceremoniją Kremliuje aneksavo keturis okupuotus Ukrainos regionus – Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios sritis, nepaisant tarptautinės bendruomenės pasmerkimo.

Apie aneksiją paskelbta po praėjusią savaitę prasidėjusių ir antradienį pasibaigusių pseudoreferendumų, per kuriuos keturi rusų okupuoti Ukrainos regionai esą triuškinama persvara nubalsavo už prisijungimą prie Rusijos.

Ukraina ir jos sąjungininkės Vakaruose balsavimus vadina suklastotais ir laiko juos tik pretekstu aneksuoti okupuotas teritorijas.

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas (Entonis Blinkenas) savo ruožtu pareiškė, kad „Jungtinės Valstijos nedviprasmiškai atmeta nesąžiningą Rusijos bandymą pakeisti tarptautiniu mastu pripažintas Ukrainos sienas“.

„Atsakydamos į tai, Jungtinės Valstijos ir mūsų sąjungininkės bei partnerės taiko greitas ir griežtas priemones“, – sakė jis.

J. Bideno administracija teigė, kad sankcijos bus taikomos virtinei Rusijos parlamento narių, vyriausybės pareigūnų, jų šeimų narių, taip pat Rusijos kariuomenę aprūpinančioms pramonės šakoms, „įskaitant tarptautinius tiekėjus“.

JAV taikys sankcijas daugiau nei 1 000 asmenų ir įmonių, susijusių su Rusijos invazija į Ukrainą, įskaitant jos centrinio banko valdytoją ir Saugumo Tarybos narių artimuosius.

Iždo departamentas į sankcijų sąrašą įtraukė šimtus Rusijos įstatymų leidėjų, šalies finansinės ir karinės infrastruktūros vadovų ir tiekėjų.

Prekybos departamentas į eksporto kontrolės pažeidėjų sąrašą įtraukė 57 bendroves, o Valstybės departamentas į vizų apribojimų sąrašą įtraukė daugiau kaip 900 asmenų.

Be to, JAV paskelbė, kad Didžiojo septyneto (G-7), kuriam be Jungtinių Valstijų priklauso Jungtinė Karalystė, Kanada, Prancūzija, Vokietija, Italija ir Japonija, sąjungininkės remia sankcijų taikymą bet kuriai šaliai, kuri palaiko Kremliaus bandymą prijungti Ukrainos regionus.

„Mes taip pat skelbiame aiškų įspėjimą, kuriam pritaria G-7 lyderiai: reikalausime atsakomybės iš bet kurio asmens, subjekto ar šalies, kurie teikia politinę ar ekonominę paramą neteisėtiems Rusijos bandymams pakeisti Ukrainos teritorijos statusą“, – sakė A. Blinkenas.