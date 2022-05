JAV dėl rasistinių motyvų dešimt žmonių nušovęs užpuolikas viską transliavo internetu

Gerai ginkluotas baltasis 18-metis šeštadienį nušovė 10 žmonių vienoje parduotuvėje Niujorko valstijos mieste Bafale per ataką dėl „rasistinių motyvų“, kurios vaizdą jis tiesiogiai transliavo internetu, pranešė tarnybos.

Šaulys, dėvėjęs neperšaunamą liemenę ir šalmą, po žudynių buvo sulaikytas, per spaudos konferenciją sakė Bafalo policijos komisaras Josephas Gramaglia (Džozefas Gramalja).

Pareigūnas nurodė, kad per išpuolį žuvo 10 žmonių, dar trys buvo sužeisti. Vienuolika aukų yra afroamerikiečiai.

Vaikinas pašovė keturis žmones, iš jų tris – mirtinai, automobilių stovėjimo aikštelėje prie prekybos centro „Tops“, paskui įžengė į parduotuvę ir toliau šaudė, sakė J. Gramaglia.

Tarp žuvusiųjų parduotuvėje yra buvęs policijos pareigūnas, dirbęs ginkluotu apsaugininku.

Apsaugininkas „susirėmė su įtariamuoju, paleido virtinę šūvių“, bet užpuolikas jį nukovė, sakė J. Gramaglia.

Pareigūnas pridūrė, kad atvykus policijai užpuolikas nukreipė ginklą sau į kaklą, bet galiausiai jį pavyko įkalbėti pasiduoti.

Tiriame šį incidentą tiek kaip neapykantos nusikaltimą, tiek kaip smurtinio ekstremizmo dėl rasistinių motyvų atvejį.

Federalinio tyrimų biuro (FTB) Bafalo skyriui vadovaujantis specialusis agentas Stephenas Belongia (Stivenas Belondža) per spaudos konferenciją sakė, kad šaudynės tiriamos kaip nusikaltimas iš neapykantos.

„Tiriame šį incidentą tiek kaip neapykantos nusikaltimą, tiek kaip smurtinio ekstremizmo dėl rasistinių motyvų atvejį“, – nurodė S. Belongia.

Erio apygardos šerifas Johnas Garcia (Džonas Garsija) sakė, kad per šį išpuolį pasireiškė „grynas blogis“.

„Tai buvo neapykantos nusikaltimas dėl tiesiogiai rasistinių motyvų, įvykdytas nepriklausančio mūsų bendruomenei“, – pareiškė jis.

Paklaustas, kokiu pagrindu pareigūnai laiko šį išpuolį nusikaltimu iš neapykantos, Erio apygardos prokuroras Johnas Flynnas (Džonas Flinas) sakė, kad tarnybos turi „rasinio priešiškumo“ įrodymų, bet išsamesnių detalių nepateikė.

„Manifestas“

JAV žiniasklaidos priemonės pranešė, kad įvykį tiriantys pareigūnai sutelkė dėmesį į „manifestą“, paskelbtą internete prieš šaudynes. Jame įtariamasis išdėstė savo planus ir rasistinius motyvus surengti išpuolį.

Dienraštis „The New York Times“ pranešė, kad įtariamasis buvo „įkvėptas“ baltųjų viršenybės šalininkų ankstesnių smurto išpuolių, įskaitant 51 musulmono gyvybę 2019 metais nusinešusių šaudynių Naujosios Zelandijos mieste Kraistčerče.

Ant pusiau automatinio ginklo, panaudoto per šeštadienį surengtą ataką, buvo rasistinio atspalvio užrašas, taip pat skaičius 14 – užuomina į vieną baltųjų viršenybės šalininkų vartojamą frazę, rašo vietos dienraštis „The Buffalo News“, remdamasis vieno vietos pareigūno informacija.

Prokuroras J. Flynnas per spaudos konferenciją sakė, kad šaulys naudojosi „puolamuoju ginklu“ (angl. assault weapon), bet nepatikslino, kokio modelio. Niujorko valstijoje prie šios ginklų kategorijos priskiriami įvairūs graižtviniai ir lygiavamzdžiai šautuvai.

J. Flynno biuras šeštadienį vakare per „Twitter“ parašė, kad įtariamajam, kuris buvo įvardytas kaip Paytonas Gendronas (Peitonas Džendronas), gyvenantis Niujorko valstijos miestelyje Konkline, buvo pareikšti įtarimai pirmojo laipsnio nužudymu, už kurį gali būti skirtas laisvės atėmimas iki gyvos galvos be teisės būti paleistam anksčiau laiko. Įtariamasis buvo suimtas be teisės būti paleistam už užstatą.

Per anksčiau surengtą spaudos konferenciją paklausta, ar šauliui federaliniu lygiu gali būti skirta mirties bausmė, Niujorko Vakarų apygardos federalinė prokurorė Trini Ross (Trini Ros) atsakė: „Jokios priemonės neatmetamos, mums tęsiant tyrimą.“

„Didelio skausmo diena“

Niujorko valstijos vakaruose palei JAV ir Kanados sieną esančio Bafalo meras Byronas Brownas (Baironas Braunas) sakė, kad šaulys „ištisas valandas keliavo iš už šios bendruomenės ribų, kad įvykdytų šį nusikaltimą“.

„Tai didelio skausmo diena mūsų bendruomenei“, – pabrėžė meras.

Baltųjų rūmų naujoji atstovė spaudai Karine Jean-Pierre (Karen Žan-Pjer) sakė, kad prezidentas Joe Bidenas (Džo Baidenas) buvo informuotas apie šias „šiurpias šaudynes“.

Savo pareiškime J. Bidenas padėkojo policijai ir kitiems įvykio vietoje dirbusiems pareigūnams, taip pat pasmerkė ataką.

„Bet koks vidaus terorizmo aktas, įskaitant aktą, įvykdytą atgrasios baltųjų nacionalistų ideologijos vardu, yra priešingybė viskam, ką mes remiame Amerikoje“, – pažymėjo prezidentas.

Niujorke išrinktas Senato daugumos lyderis Chuckas Schumeras (Čakas Šumeras) savo tviterio žinutėje rašė: „Palaikome Bafalo žmones.“

Niujorko valstijos gubernatorė Kathy Hochul (Keiti Houkul) irgi pasmerkė „šiurpias baltųjų viršenybės šalininko šaudynes“, taip pat gyrė parduotuvės apsaugininką, kuris, anot jos, veikė kaip „tikras didvyris“.

Transliavimo platformos „Twitch“ atstovas naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad šaulys naudojosi šia paslauga savo išpuolio vaizdui transliuoti internete.

„Ištyrėme [šį reikalą] ir patvirtiname, kad pašalinome transliaciją praėjus mažiau kaip dviem minutėms nuo smurto pradžios, – sakė atstovas. – Imamės visų reikiamų veiksmų, įskaitant visų paskyrų, retransliavusių šį turinį, stebėseną.“