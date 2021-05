Izraelio aviacijos smūgis Gazoje sugriovė 12 aukštų pastatą

Netoli jūros kranto buvęs pastatas per antskrydį buvo visiškai sunaikintas, pranešė Gazos Ruože esantys AFP reporteriai.

Tel Avive įjungtos perspėjimo apie oro pavojų sirenos

Tel Avive antradienį vakare pradėjo gausti apie galimą ataką iš oro perspėjančios sirenos, o Gazos Ruože pasigirdo paleidžiamų raketų kaukimas.

Pasak kai kurių pranešimų, Tel Avive tuojau po pavojaus paskelbimo pasigirdo sprogimų.

Tuojau po to „Hamas“ paskelbė paleidęs į Tel Avivą 130 raketų, atsakydamas į izraeliečių aviacijos smūgį Gazoje, sugriovusį 12 aukštų pastatą.

„Hamas“ sukarintas sparnas – Ezzedine'o al Qassamo (Izadino Kasamo) brigados – perspėjo atsakysiantis į pastato, buvusio netoli jūros kranto, sunaikinimą ir patvirtino, kad į „Tel Avivą ir jo priemiesčius paleista 130 raketų“.

„Hamas“ pirmadienį pradėjo masines raketų atakas prieš Izraelį, reaguodamas į Jeruzalėje prie Al Aksos mečetės vykusius didžiulius susirėmimus tarp izraeliečių saugumo pajėgų ir palestiniečių demonstrantų, per kuriuos buvo sužeista šimtai žmonių. Izraelio pajėgos atsakė aviacijos smūgiais, per kuriuos palestiniečių anklave žuvo mažiausiai 28 žmonės, dar per 100 buvo sužeisti.

Žydų valstybėje per palestiniečių raketų atakas žuvo du žmonės, dar 10 buvo sužeisti.