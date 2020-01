Irane protestuotojai sudegino JK vėliavą ir šaukė „mirtis Britanijai“

Skanduodami „Mirtis Britanijai“, iki 200 protestuotojų patraukė prie ambasados po to, kai Didžiosios Britanijos ambasadorius Teherane Robas Macaire'as (Robas Makeiras) buvo areštuotas.

Iranas: ambasadorius nustačius jo tapatybę buvo paleistas

Irano užsienio reikalų viceministras sekmadienį sakė, kad Didžiosios Britanijos ambasadorius Teherane R. Macaire'as buvo areštuotas kaip užsienietis „nelegaliame susibūrime“, bet nustačius jo tapatybę netrukus buvo paleistas.

„Jis nebuvo sulaikytas, [jis buvo] areštuotas kaip nežinomas užsienietis nelegaliame susibūrime“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Seyedas Abbasas Araghchi (Sejedas Abasas Aragčis).

Viceministras pridūrė, kad R. Macaire'as buvo paleistas 15 minučių po jo tapatybės patvirtinimo.

Irano pareigūnai ambasadorių sulaikė šeštadienį per studentų protestą 176 žmonėms, žuvusiems per lėktuvo katastrofą, pagerbti. Tarp ukrainiečių lėktuvo, kurį trečiadienį netoli Teherano numušė per klaidą paleista iraniečių raketa, katastrofos aukų yra britų.

Ambasadoriaus sulaikymas išprovokavo diplomatinius protestus visame pasaulyje. Londonas tai pavadino tarptautinės teisės pažeidimu.

R. Macaire'as sekmadienį neigė, kad dalyvavo demonstracijoje.

„Galiu patvirtinti, kad nedalyvavau jokiose demonstracijose! Nuvykau į renginį, kuris buvo reklamuojamas kaip [reiso] PS752 tragedijosaukų pagerbimas“, – tviteryje parašė ambasadorius ir pridūrė, kad buvo sulaikytas pusvalandžiui.

Lėktuvo katastrofos aukų pagerbimas vėliau virto pikta demonstracija. Protestuotojai smerkė „melagius“ ir reikalavo, kad atsistatydintų ir būtų teisiami asmenys, atsakingi už lėktuvo numušimą ir įtariamą šios klaidos dangstymą.

Irano policija išvaikė studentus, esą skandavusius „radikalius“ šūkius.