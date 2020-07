Indijoje COVID-19 atvejų skaičius viršijo milijoną

Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, nuo COVID-19 protrūkio Indijoje pradžios jau užregistruoti 1 003 832 užsikrėtimo atvejai, įskaitant 25 602 mirties atvejus.

Be to, šalyje penktadienį užfiksuotas iki šiol didžiausias nuo protrūkio pradžios užsikrėtimo atvejų skaičius (beveik 35 tūkst.) ir per parą mirusių COVID-19 pacientų skaičius (687).

1,3 mlrd. gyventojų turinčios valstybės regionuose vėl sugrąžinamos karantino priemonės, kurios pastarosiomis savaitėmis buvo naikinamos pareigūnams viliantis, kad ligos protrūkis jau kontroliuojamas.

Indija, kurioje yra kai kurie iš tankiausiai apgyvendintų pasaulio miestų, trečia po JAV ir Brazilijos pasiekė milijono užsikrėtimo atvejų ribą, bet mirties atvejų skaičiai pastarosiose dviejose valstybėse yra daug didesni.

Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija ketvirtadienį paskelbė, kad Indija, Pakistanas ir Bangladešas netrukus gali tapti nauju pandemijos epicentru.

„Kol pasaulio dėmesys nukreiptas į besirutuliojančią krizę Jungtinėse Valstijose ir Pietų Amerikoje, kita žmogiškoji tragedija sparčiai kyla Pietų Azijoje, – nurodė organizacija. – Pietų Azijoje, kur gyvena ketvirtadalis žmonijos, COVID-19 plinta nerimą keliančiu greičiu.“

Plitimas kaimuose

Iki šiol pagrindiniai ligos židiniai Indijoje buvo didmiesčiai Mumbajus ir Naujasis Delis, bet neseniai pavojų ėmė skelbti mažesni miestai ir kaimiškieji rajonai, kur gyvena 70 proc. indų.

Goa ketvirtadienį vakare tapo dar viena valstija, paskelbusia griežtą karantiną, truksiantį tris dienas, ir naktinę komendanto valandą, galiosiančią iki rugpjūčio 10-osios.

Valstijos vyriausiasis ministras Pramodas Sawantas (Pramodas Savantas) sakė, kad pernelyg daug žmonių „vaikšto susitikti su kitais žmonėmis vakarėliuose“ ir kad „supratimo bei atsižvelgimo“ lygis yra žemas.

Ši turistinė pajūrio valstija suvaržymus sugrąžino po Biharo – vienos skurdžiausių Indijos valstijų, kur gyvena 125 mln. žmonių – ir informacinių technologijų centro Bangaloro, tokius sprendimus priėmusių anksčiau šią savaitę.

Suvaržymus taip pat sugrąžino ir kai kurie kiti regionai, įskaitant smarkiai paveiktų Tamil Nadu ir Keralos valstijų, kurios anksčiau buvo rodomos geru pavyzdžiu, dalis ir Asamą.

Padėtis Bihare akcentuoja, kaip sunku suvaldyti pandemiją. Valstijos sostinės Patnos gatvėse net ir prasidėjus karantinui buvo pilna žmonių ir transporto priemonių, daugelis ignoravo rekomendacijas dėl socialinio atstumo ir nenešiojo kaukių.

„Karantinas nėra visiškai įgyvendinamas“, – skundėsi vietos verslininkas Ranjeetas Singhas (Randžytas Singhas).