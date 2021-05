Indija registravo didžiausią COVID-19 mirčių paros skaičių pasaulyje

Indija per parą registravo didžiausią COVID-19 mirčių skaičių pasaulyje. Per 24 valandas šalyje mirė 4 529 koronavirusu užsikrėtę žmonės, rodo trečiadienį paskelbti Sveikatos ministerijos duomenys. JAV Johnso Hopkinso universiteto duomenimis, tiek mirčių per parą iki šiol nėra registravusi nė viena šalis. Ligšiolinis antirekordas priklausė JAV, kurios 2021 metų sausio 12-ąją suskaičiavo 4 475 mirties atvejus.