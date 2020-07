Honkongo lyderė: patvirtinus per 100 naujų COVID-19 atvejų susidarė kritinė situacija

Honkongo lyderė sekmadienį pareiškė, kad patvirtinus per 100 naujų užsikrėtimo atvejų mieste nekontroliuojamai plinta koronavirusinė infekcija COVID-19.

„Manau, kad situacija tikrai kritinė, ir nėra ženklų, kad ji būtų kontroliuojama“, – kalbėjo miesto lyderė Carrie Lam (Keri Lam). Ji taip pat paskelbė naujų socialinio atstumo taisyklių.

Finansų centras buvo viena pirmųjų vietų, kur kilo Vidurio Kinijoje atsiradusio viruso protrūkis.

Tačiau miestui puikiai sekėsi su juo susitvarkyti, o birželio pabaigoje beveik nebebuvo „vietinių“ užkrėtimo atvejų.

Tačiau pastarąsias dvi savaites naujų COVID-19 atvejų skaičius vėl ėmė augti, o gydytojai būgštauja, kad liga nesusekamai plinta tankiai apgyvendintoje 7,5 mln. gyventojų turinčioje teritorijoje.

Sekmadienį C. Lam pranešė, kad per pastarąsias dvi savaites patvirtinta per 500 užsikrėtimo COVID-19 atvejų, o bendras jų skaičius siekia 1 788. Dar 12 žmonių mirė.

Vien sekmadienį Honkonge užregistruotas rekordinis naujų COVID-19 atvejų paros skaičius – daugiau kaip 100.

Praėjusią savaitę C. Lam paskelbė naujų ribojimų: daugeliui verslų, įskaitant barus, sporto klubus ir naktinius klubus, buvo liepta užsidaryti, o viešojo transporto keleiviai privalo dėvėti apsaugines kaukes.

Restoranams vakarais leista tik tiekti maistą išsinešti.

Sekmadienį C. Lam pranešė, kad kaukių dėvėjimas bus privalomas visose viešose uždarose vietose, o dauguma valstybės tarnautojų turės dirbti iš namų.

Pildantis ligoninių palatoms, prie Disneilendo taip pat skubama įkurti dar 2 000 vietų stebėti ir gydyti tiems, kurių COVID-19 tyrimo rezultatai teigiami, pridūrė ji.

Jei artimiausiomis dienomis naujų COVID-19 atvejų skaičius nemažės, bus įvesta daugiau ribojimų, sakė Honkongo lyderė.