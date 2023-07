Rusijai atakuojant Ukrainą sužeista daugiau kaip 20 žmonių

Rusijai atakuojant Ukrainos Odesos, Sumų ir Mykolajivo miestus buvo sužeista per 20 žmonių, anksti ketvirtadienį pranešė vietos pareigūnai.

Mykolajive per naktį surengtą raketų smūgį buvo sužeista 18 žmonių, devyni iš jų paguldyti į ligoninę, pranešė regiono administracijos vadovas Vitalijus Kimas. Pasak jo, tarp sužeistųjų yra penki vaikai.

Anksčiau V. Kimas „Telegram“ rašė, kad smūgis suduotas miesto centrui.

Pasak Mykolajivo mero Oleksandro Senkevyčiaus, apgadinti mažiausiai penki gyvenamieji namai. Be to, per išpuolį apgadinta 15 garažų.

Odesoje buvo užpultas miesto centras, pranešė regiono administracijos vadovas Olehas Kiperis. Jo teigimu, be kitų nuostolių žinoma apie gaisrą 300 kvadratinių metrų plote.

Odesos srities karinės administracijos atstovas Serhijus Bratčukas nurodė, kad mažiausiai keturi žmonės buvo sužeisti.

O. Kiperis sakė, kad nukentėjo ir kitos vietovės Odesos srityje.

Sumuose vienas iš trijų bepiločių, atakavusių miestą, pataikė į sveikatos centro pastatą ir sukėlė gaisrą, pranešė regiono administracija. Taip pat buvo sužeista slaugytoja.

Anksčiau Ukrainos oro pajėgos buvo paskelbusios oro pavojų Mykolajive ir Odesoje, esančiuose maždaug 100 km atstumu vienas nuo kito, ir dar keliuose Ukrainos regionuose.

Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad naktį rusai paleido po 19 sparnuotųjų raketų ir 19 dronų kamikadzių, buvo sunaikintos penkios raketos ir 13 dronų.