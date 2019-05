Gazos Ruože vėl prasidėjo kruvini neramumai

Šeštadienį prasidėjusi eskalacija vėl supurtė trapias paliaubas. Gazos Ruožo pareigūnai pranešė, jog per Izraelio smūgius žuvo keturi palestiniečiai, bet Izraelis ginčijo jų informaciją, kad žuvo nėščia moteris ir jos kūdikis.

Dėl raketos, paleistos į Aškelono miestą Izraelyje netoli Gazos Ruožo sienos, žuvo 58 metų izraelietis, pranešė policija ir ligoninė.

Nuogąstavimus dėl tolesnės eskalacijos pakurstęs padėties paaštrėjimas prasidėjo blokuojamą Gazos Ruožą valdančiam islamistų judėjimui „Hamas“ siekiant tolesnių Izraelio nuolaidų pagal ugnies nutraukimo sąlygas.

Izraelis pranešė, kad nuo šeštadienio iš šio palestiniečių anklavo buvo paleista 450 raketų, kurių daugelį perėmė oro gynybos sistemos.

Be minėto žuvusio vyro, per raketinį smūgį Izraelio Kirjat Gato miestui buvo sunkiai sužeista 80 metų moteris, pranešė policija ir medikai. Be to, Aškelone į ligoninę buvo paguldytas vienas sužeistas vyras.

Buvo apgadintas namas netoli Aškelono, bet kitos raketos nukrito atvirose vietose.

Izraelio armija pranešė, kad reaguojant iš tankų ir lėktuvų buvo smogta maždaug 200 taikinių Gazos Ruože, įskaitant „Hamas“ remiančios grupuotės „Islamo džihadas“ atakos tunelį iš Gazos Ruožo pietinės dalies į Izraelio teritoriją.

Gazoje buvo sugriauti du daugiaaukščiai pastatai. Izraelis nurodė, kad viename jų buvo „Hamas“ karinės žvalgybos ir saugumo biurai.

Turkija pranešė, kad šiame pastate taip pat buvo jos valstybinės Anatolijos naujienų agentūros biuras, ir griežtai pasmerkė smūgį.

Izraelis sakė, kad kitame pastate buvo „Hamas“ ir „Islamo džihado“ biurai.

Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija nurodė, jog per Izraelio smūgius žuvo metų ir dviejų mėnesių vaikas ir nėščia 37 metų jo motina, taip pat du vyrai, o dar 40 žmonių buvo sužeisti.

Izraelio armijos atstovas Avichay Adraee (Avičajus Adraė) socialiniame tinkle „Twitter“ ginčijo informaciją apie motiną ir mažą vaiką, žuvusius per izraeliečių smūgį, ir užsiminė, kad jie žuvo nuo palestiniečių ugnies.

Daugiau detalių A. Adraee nepateikė, o armija atsisakė plačiau komentuoti. Pasak Izraelio kariškių, jie taikėsi tik į objektus, susijusius su karine veikla.

Vaizdo grasinimas

Tęsiantis smūgiams, Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahus) šeštadienį sušaukė pasitarimą su saugumo tarnybų vadais, bet viešų komentarų nepateikė.

„Islamo džihadas“ paskelbė pareiškimą, kuriuo prisiėmė atsakomybę bent už kai kurias į Izraelį paleistas raketas. Grupuotė taip pat nurodė, kad yra pasirengusi tolesnėms atakoms.

Jos ginkluotasis sparnas išplatino vaizdo įrašą, kuriame matyti kovotojai, dirbantys prie raketų, ir grasinama svarbiems Izraelio objektams, tarp jų Ben-Guriono tarptautiniam oro uostui netoli Tel Avivo.

Dėl apšaudymo raketomis Izraelis iki atskiro pranešimo uždarė sienos su Gazos Ruožu perėjas ir zoną, kurioje leidžia žvejoti anklavo žvejams.

Egipto ir Jungtinių Tautų pareigūnai dalyvauja diskusijose dėl situacijos sureguliavimo, kaip ne kartą yra darę praeityje, o Europos Sąjunga paragino tuojau pat sustabdyti raketų leidimą iš Gazos Ruožo.

JT pasiuntinys Izraelio ir palestiniečių konfliktui Nikolajus Mladenovas paragino „visas šalis nedelsiant deeskaluoti (padėtį) ir grįžti prie pastarųjų kelių mėnesių susitarimų“.

Jungtinės Valstijos pasmerkė raketų leidimą į Izraelį ir nurodė visiškai remiančios jo „teisę į savigyną nuo šių nepakenčiamų atakų“.

Vizitas į Kairą

Padėtis paaštrėjo Gazos Ruožo pasienyje penktadienį įsiplieskus rimčiausiems pastarojo meto susirėmimams, per kuriuos buvo pašauti du izraeliečių kariškiai. Vėliau Izraelis surengė atsakomąjį antskrydį, per kurį žuvo keturi palestiniečiai, įskaitant du „Hamas“ kovotojus.

„Hamas“ ir Izraelis nuo 2008 metų kariavo tris kartus, ir šiuo metu nuogąstaujama, kad gali įsiplieksti ketvirtas konfliktas.

Tarpininkaujant Egiptui ir JT, abi konflikto šalys buvo paskelbusios paliaubas, taigi, iki Izraelio balandžio 9-osios visuotinių rinkimų ir tuojau po jų padėtis regione buvo gana rami.

Tačiau pastarąją savaitę smurtas palaipsniui intensyvėjo.

Iškilus pavojui paliaubų režimui, „Hamas“ lyderio Yahyos Sinwaro (Jahjos Sinvaro) vadovaujama delegacija ketvirtadienį išvyko iš anklavo į Kairą derėtis su egiptiečių pareigūnais dėl ugnies nutraukimo.

Per šiuo metu galiojančias trapias paliaubas Izraelis leido Katarui perduoti Gazai kelių milijonų dolerių vertės paramą, kad anklavas išmokėtų atlyginimus viešojo sektoriaus darbuotojams ir įsigytų labai reikalingo kuro.

Artėja „Eurovizija“

Izraelis ramybės sugrąžinimo galėtų siekti dėl kelių priežasčių.

B. Netanyahu šiuo metu sunkiai derasi dėl naujos vyriausybės formavimo po praėjusio mėnesio rinkimų, o gegužės 14–18 dienomis Izraelis Tel Avive rengia „Eurovizijos“ dainų konkursą.

Be to, Izraelis ketvirtadienį švęs savo Nepriklausomybės dieną.

Tuo tarpu Gazos Ruože netrukus prasidės musulmonų šventasis Ramadano mėnuo.

Palestiniečiai jau ilgiau nei metus palei Gazos Ruožo sieną bent kartą per savaitę rengia protestus, per kuriuos neretai prasiveržia smurtas. Demonstrantai reikalauja, kad Izraelis sušvelnintų anklavą paralyžiuojančią blokadą.

Nuo pernai kovo, kai buvo pradėtos rengti šios demonstracijos, nuo izraeliečių pajėgų ugnies, daugiausiai pasienyje, žuvo mažiausiai 271 palestinietis.

Per šį laikotarpį taip pat žuvo du Izraelio kariai.

Žydų valstybė kaltina „Hamas“, kad dangstydamiesi protestais islamistai rengia išpuolius prieš izraeliečius, ir sako, kad jos veiksmai yra būtini sienai apginti ir infiltracijoms sustabdyti.