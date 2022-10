G-7 sieks V. Putino atsakomybės už raketų smūgius Ukrainai

„Griežčiausiai smerkiame šiuos išpuolius ir primename, kad beatodairiški išpuoliai prieš nekaltus civilius gyventojus yra karo nusikaltimas“, – rašoma po vaizdo konferencijos paskelbtame G-7 pareiškime.

„Sieksime prezidento Putino ir [kitų] atsakingųjų už šiuos išpuolius atsakomybės.“

Turtingas demokratines valstybes vienijanti grupė pareiškė „patikinusi“ V. Zelenskį, kad grupės šalys yra „ryžtingai nusiteikusios ir tvirtai laikosi savo įsipareigojimo teikti paramą, kuri Ukrainai reikalinga siekiant išsaugoti savo suverenitetą ir teritorinį vientisumą“.

G-7 lyderiai pažadėjo toliau teikti „finansinę, humanitarinę, karinę, diplomatinę ir teisinę paramą“, taip pat „tvirtai remti Ukrainą tiek, kiek reikės“.

„Esame pasiryžę padėti Ukrainai patenkinti savo pasirengimo žiemai poreikius“, – rašoma pranešime.

„Nėra nė vienos šalies, kuri taikos norėtų labiau negu Ukraina, kurios žmonės dėl Rusijos agresijos susidūrė su mirtimi ir begale žiaurumų, taip pat buvo priversti palikti savo namus“, – pabrėžė G-7 lyderiai.

Išreiškę „solidarumą“ su Ukraina, lyderiai pareiškė sveikinantys V. Zelenskio „pasirengimą siekti sąžiningos taikos“.

Tai, be kita ko, apimtų Jungtinių Tautų Chartijos nuostatų dėl teritorinio vientisumo ir suvereniteto apsaugos laikymąsi ir Ukrainos „gebėjimo apsiginti ateityje“ išsaugojimą.

Be to, bet kokiame taikos susitarime turėtų būti užtikrintas „Ukrainos atstatymas“, be kita ko, vertinant galimybes tai daryti Rusijos lėšomis, ir siekiama „atsakomybės už karo metu Rusijos padarytus nusikaltimus“.