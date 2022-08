Fronte rusų kariai ėmėsi desperatiško žingsnio: nuo to Ukrainos gynėjams nėra lengviau

Izyume agresorius artilerijos ugnį koncentruoja į pietvakarinį sektoriaus ruožą, rašė „Locked N' Loaded“.

„Tikėtina, kad prie Velyka Komyshuvakhos gavę snukin, jie bijo ukrainiečių kontratakų. Orkų nevilioja perspektyva būti priremtiems prie šiauriau tekančios Doneco upės. O be reikalo, patirtis plaukte trauktis į kitą upės krantą apšaudant ukrainiečių artilerijai būtų visai vertinga. Ją orkai galėtų panaudoti ruošiantis parodyti „gerą valią“ prie Dniepro“, – šmaikštavo jie.

Syversko sektoriuje fiksuojamas agresoriaus suaktyvėjimas.

„Atakuoti beveik visi kontaktinės linijos svarbiausi taškai: Hryhorivka, Verkhnokamyanskė, Ivano-Darivka, Spirnė. Neatmestina, kad čia veikiančius agresoriaus vienetus papildė negausios, tačiau šviežios pajėgos iš Rusijos (gal vienas kitas „savanorių“ batalionas). Tuo pačiu, orkai galėjo atakuoti nepapildytais, tačiau savaitę sąlyginės ramybės turėjusiais, reorganizaciją įvykdžiusiais vienetais. Tikėtinas suintensyvėjimo tikslas – neleisti ukrainiečiams nuo Syversko permesti papildomus vienetus link Bakhmuto (gynybai) arba link Izyumo (puolimui)“, – aiškino karo ekspertai.

Toliau tęsiasi kautynės Bakhmuto rytinėse prieigose.

„Zaitsevė (gyvenvietė 2 km į vakarus nuo Vershynos) laikosi, tad agresoriui ir toliau nesiseka atverti pietinio kelio link Bakhmuto. Tuo pačiu rusai neatsisako savo planų perkirsti Syversko ir Bakhmuto sektorius bei smūgiuoja į Yakovlivką. Suaktyvėjo agresoriaus grupuotė Svitlodarsko ruožo pietuose, atakuojama kito, gerokai didesnio Zaitsevo miesto link (kuris yra į šiaurę nuo Horlivkos). Mūšiai tęsiasi“, – komentavo „Locked N' Loaded“.

Centre didžiausia problema gynėjams – Rusijos karių artilerija.

„Nepaisant pastarųjų dienų ukrainiečių smūgių, rusų šaudmenų tiekimas į kontaktinę liniją nėra sutrikdytas. Agresorius aprūpinimo kelius čia vystė aštuonerius metus, greičiausiai todėl jam geriau sekasi apsaugoti savo užnugarį šiame sektoriuje nei kituose. Be to, dėl ukrainiečių artilerijos sistemų trūkumo šiame ruože, orkų artilerijos sistemos nėra daužomos tokia apimtimi, kuri leistų tikėtis priešiškos netiesioginės ugnies intensyvumo sumažėjimo. Maža to, orkai čia pradėjo naudoti ir termobarinių raketų sistemą „Solntsepiok“. Gal tai ir desperatiškas agresoriaus žingsnis, nes jam niekaip nepavyksta pralaužti gynybos tradicinėmis priemonėmis ir artilerinės ugnies masiškumu, tačiau nuo to Ukrainos gynėjams nėra lengviau“, – svarstė karo ekspertai.