Filipinuose per žemės drebėjimą sužeisti mažiausiai 25 žmonės

Filipinų pietinėje dalyje mažiausiai 25 žmonės šeštadienį buvo sužeisti per žemės drebėjimą, apgadinusį namų, bažnyčių ir kitų pastatų, pranešė policija.

Mindanao salos šiaurės rytinėje pakrantėje daug žmonių nubudo ir apimti panikos išbėgo iš namų per 5,8 balo žemės drebėjimą, įvykusį 4 val. 42 min. vietos (penktadienį 23 val. 42 min. Lietuvos) laiku. Jo hipocentras buvo 11,8 km gylyje, be to, gyventojai pranešė pajutę mažiausiai tris silpnesnius pakartotinius smūgius.

Netoli epicentro esančiame Madrido mieste policijos nuovadoje budėję pareigūnai prasidėjus drebėjimui puolė slėptis po stalais; išdužo stiklinės kabineto durys, nuo stalo nukrito ir sudužo televizorius, pasakojo įstaigos viršininkas leitenantas Wilsonas Uanite (Vilsonas Uanitė).

„Matėme iš namų išbėgančius žmones. Keletas gyvenamųjų namų buvo nesmarkiai apgadinti, pavyzdžiui, atsirado įtrūkimų sienose“, – naujienų agentūrai AFP sakė W. Uanite.

Įtrūkus betoninėms sienoms Madrido rajono ligoninėje buvo evakuoti pacientai, pridūrė jis.

Pasak W. Uanite, įgriuvus vieno seno Madrido garažo stogui buvo apgadinti du miesto priešgaisriniai automobiliai ir trys lengvosios mašinos.

Požeminiai smūgiai taip pat buvo juntami keturiuose aplinkiniuose miestuose. Ten jie apgadino namų, dvi katalikų bažnyčias, viešbutį, sporto salę, tiltą ir vieną turgavietę, sakoma regiono civilinės gynybos biuro paskelbtame pranešime.

Kantilano mieste į upę įgriuvo vienas restoranėlis; gyventojai pranešė apie jų namuose sudužusius indus ir kitus daiktus, AFP telefonu sakė policijos pareigūnas Johannesas Tiponas (Johanesas Tiponas).

Filipinai priklauso seismiškai aktyviam Ramiojo vandenyno „ugnies žiedui“, besitęsiančiam nuo Kamčiatkos per Japoniją, Pietryčių Aziją ir Ramiojo vandenyno salynus.

Vėliausias žmonių gyvybių pareikalavęs žemės drebėjimas Filipinuose įvyko balandį: mažiausiai 11 žmonių žuvo per vieną prekybos centrą sugriovusius 6,3 balo požeminius smūgius, kurių epicentras buvo regione į šiaurę nuo Manilos.