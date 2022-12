ES patvirtino naujas sankcijas Rusijos karinei pramonei, asmenims ir grupėms

Europos Komisijos vicepirmininkas ir prekybos komisaras Valdis Dombrovskis teigė, kad naujausias sankcijų paketas palies 168 „subjektus“ – bendroves ar valstybines organizacijas – ir maždaug dvi dešimtis fizinių asmenų.

Aukščiausiojo lygio susitikime ketvirtadienį ES vadovai priėmė devintąjį Bendrijos baudžiamųjų priemonių Maskvai dėl jos karo Ukrainoje paketą.

Penktadienį sprendimą rašytine procedūra patvirtino 27 valstybės narės.

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) sakė, kad pakete taip pat daug dėmesio skiriama „technologijoms, finansams ir žiniasklaidai, siekiant dar labiau išbalansuoti Rusijos ekonomiką ir karo mašiną“.

Ji pridūrė, kad naujausios sankcijos bus taikomos „beveik 200 asmenų ir subjektų, dalyvaujančių išpuoliuose prieš civilius gyventojus ir grobiančių vaikus“.

Naujienų agentūros „The Associated Press“ atliktas tyrimas parodė, kad Maskva deda visas pastangas, kad rusai galėtų įsivaikinti ukrainiečių vaikus ir augintų juos kaip tos kultūros ir šalies piliečius.

Į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą įtraukti Rusijos vyriausybės ministrai, įstatymų leidėjai, regionų gubernatoriai ir politinės partijos.

Kaip pažymima EK pranešime žiniasklaidai, nustatyti nauji eksporto apribojimai jautrioms dvejopo naudojimo ir technologijoms, kurios gali padėti didinti Rusijos karinius pajėgumus ir technologinę plėtrą.

„Apribojimai apima bepiločių orlaivių variklius, kamufliažinę įrangą, papildomą cheminę ir (arba) biologinę įrangą, riaušių malšinimo medžiagas ir papildomus elektroninius komponentus, naudojamus Rusijos karinėse sistemose mūšio lauke“, – nurodoma jame.

„Nauji eksporto draudimai bus taikomi ir kitoms pramoninėms prekėms ir technologijoms“, tokioms kaip pramoginiai bepiločiai orlaiviai, kompleksiniai generatoriai, nešiojamieji kompiuteriai ir skaičiavimo komponentai.

Rusijai nebegalima teikti dar daugiau verslo paslaugų – draudžiama teikti rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos, techninių bandymų ir analizės bei reklamos paslaugas.

Sankcijos taip pat nustatytos dar trims Rusijos bankams ir keturiems Rusijos kanalams.

Be to, be jau galiojančio draudimo investuoti į Rusijos energetikos sektorių, taip pat bus uždraustos naujos ES investicijos į Rusijos kasybos, išskyrus tam tikrų žaliavų, sektorių.