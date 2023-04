Ekvadoro kalėjime rasti šeši pakarti kaliniai

Kalėjimų sistemą prižiūrinti agentūra SNAI naujienų agentūrai AFP pranešė, kad šeši kūnai buvo surasti kalėjimo kamerose Gvajakilio uostamiestyje, kurį krečia su narkotikų prekyba susijęs smurtas.

Gvajakilio kalėjimų komplekse pastaraisiais metais įvykdytos didžiausios Ekvadoro kalinių žudynės.

Kaip teigiama SNAI išplatintame pranešime, kūnai buvo rasti tikrinant kalėjimo paviljonus.

Ekvadoro valdžios institucijos nepranešė, ar ant kalinių kūnų buvo smurto žymių, ar jie buvo gaujos nariai.

Jie buvo aptikti praėjus dienai po to, kai Ekvadoro šiaurės vakaruose esančiame žvejybos uoste apie 30 ginkluotų užpuolikų surengė išpuolį, per kurį žuvo devyni žmonės, o šalies vidaus reikalų ministras Juanas Zapata (Chuanas Sapata) dėl to apkaltino gaujų tarpusavio kovą dėl teritorijos.

Pakarti kaliniai buvo rasti penktajame Gvajaso pirmo kalėjimo paviljone, kuriame kali 6800 nuteistųjų ir kuris yra didžiulio įkalinimo įstaigų komplekso dalis.

Vietinė žiniasklaida pranešė, kad šį paviljoną kontroliuoja gauja, vadinama „Ereliais“ („Las Aguilas“), vykdantį kitų kalinių prievartą.

Gvajakilis ir šiaurės vakarinė Esmeraldaso provincija, kur antradienį buvo įvykdytas išpuolis, smarkiai kenčia nuo smurto bangos Ekvadore.

Praėjusio mėnesio pradžioje Ekvadoro prezidentas Guillermo Lasso (Giljermas Lasas) paskelbė nepaprastąją padėtį Gvajakilyje ir Esmeraldase.

Ekvadore nuo 2021 metų vasario įvyko daug žudynių kalėjimuose, per kurias žuvo apie 400 žmonių, daugeliui jų buvo nukirstos galvos arba jie buvo sudeginti.

Ekvadoras, kadaise buvęs palyginti taikus pagrindinių kokaino gamintojų Kolumbijos ir Peru kaimynas, iš narkotikų tranzito maršruto tapo svarbiu narkotikų platinimo centru, kurį drasko smurtas.

Valdžia dėl smurtinių nusikaltimų bangos kaltina konkuruojančias gaujas, susijusias su Meksikos karteliais.