Eidamas 80-us metus mirė britų režisierius M. Aptedas

Britų režisierius Michaelas Aptedas (Maiklas Aptedas), geriausiai žinomas dėl kelis dešimtmečius kurto televizijos dokumentinio projekto „Up“ ir 1999 metais pasirodžiusio „Bondiados“ filmo „Viso pasaulio negana“ (The World Is Not Enough), mirė penktadienį, eidamas 80-us metus, pranešė kino pramonės grupė.