Dovanota degtinė: S. Berlusconi vėl sukėlė skandalą dėl savo ryšių su V. Putinu

Jo patarėjai tvirtino, kad politikas buvo klaidingai suprastas, tačiau skandalas gali sukelti keblumų S. Berlusconi koalicijos sąjungininkams, formuojantiems naują vyriausybę po praėjusį mėnesį įvykusių rinkimų.

Vyriausybės formavimo procesui vadovaujanti kraštutinių dešiniųjų partijos „Italijos broliai“ (it. Fratelli d'Italia) lyderė Giorgia Meloni (Džordža Meloni) tvirtai remia Ukrainą ir Europos Sąjungos sankcijas Rusijai, tačiau tiek „Pirmyn, Italija“ (it. Forza Italia) įkūrėjas S. Berlusconi, tiek kitas koalicijos sąjungininkas, ultradešiniųjų partijos „Lyga“ (it. Lega) lyderis Matteo Salvini (Matėjas Salvinis) seniai palaiko šiltus santykius su Maskva.

„Meloni yra prorusiškų veikėjų įkaitė“, – trečiadienį skelbė laikraštis „La Repubblica“.

Kituose pranešimuose buvo aprašytas jos asmeninis pasipiktinimas dėl naujausio S. Berlusconi išsišokimo.

Politikos veterano, milijardieriaus ir žiniasklaidos magnato S. Berlusconi šalininkai iš pradžių neigė pranešimus apie jo komentarus, tačiau vėlai antradienį Italijos naujienų agentūra „LaPresse“ paskelbė įrašo ištraukas.

Jose jis aiškina, kaip atgaivino ryšius su Kremliaus šeimininku, senu savo draugu.

Agentūros teigimu, komentarai buvo išsakyti per šią savaitę vykusį jo partijos frakcijos parlamente susitikimą.

„Vėl užmezgiau šiokį tokį ryšį su prezidentu V. Putinu... Mano gimtadienio proga jis man atsiuntė 20 butelių degtinės ir labai malonų laišką“, – sakęs S. Berlusconi.

Įrašas taip pat rodo, kad jis pridūrė: „Aš atsakiau „Lambrusco“ [raudonojo vyno] buteliais ir ne mažiau maloniu laišku.“

Putinas – „taikos žmogus“

S. Berlusconi, kuriam praėjusį mėnesį sukako 86 metai, atstovas spaudai paneigė santykių su V. Putinu atgaivinimo faktą.

Pasak jo, milijardierius parlamentarams pasakojo „seną istoriją, susijusią su epizodu, nutikusiu prieš daugelį metų“.

Minėtas įrašas rodo, kad prieš pradėdamas pasakoti šią istoriją S. Berlusconi išreiškė savo susirūpinimą dėl ginklų ir pinigų siuntimo Ukrainai paremti.

Jis taip pat apibūdino Rusijos lyderį kaip „taikos žmogų“, nors tai nėra girdima paskelbtose garso įrašo ištraukose.

Įtakingas S. Berlusconi partijos narys Alessandro Cattaneo (Alesandras Katanėjas) trečiadienį pareiškė, kad jo kolegos komentarai buvo pateikti be konteksto.

„Trumpas ištraukas galima nukopijuoti ir įklijuoti“, – pridūrė jis.

„Pirmyn, Italija“ savo ruožtu pabrėžė remianti ES ir JAV politiką Ukrainos atžvilgiu. S. Berlusconi balandį pareiškė esąs „stipriai nusivylęs“ V. Putino elgesiu Ukrainoje.

Tačiau rugsėjį jam teko aiškintis dėl pastabų, kad Rusijos prezidentą jo aplinkos žmonės „pastūmėjo“ įsiveržti į Ukrainą.

Ne pokštas

Artimas G. Meloni padėjėjas, įtakingas „Italijos brolių“ įstatymų leidėjas Francesco Lollobrigida (Frančeskas Lolobridžida) taip pat mėgino gesinti politinį gaisrą.

„Mes išliekame Ukrainos žmonių pusėje bei giname demokratiją jų šalyje... Kalbant apie kitų komentarus, kreipkitės į juos pačius“, – sakė jis žurnalistams.

Tačiau opozicijos tvirtinimu, S. Berlusconi komentarų negalima taip paprastai atmesti.

„Tai ne pokštas“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Demokratų partijos lyderis Enrico Letta (Enrikas Leta). Anot jo, tai buvo pirmasis žingsnis „vis dviprasmiškesnės pozicijos Rusijos atžvilgiu link“.

Trečiadienio vakarą buvo paviešintos naujos įrašyto pokalbio ištraukos ir jose S. Berlusconi, kaip atrodo, dėl karo Ukrainoje kaltina šios šalies prezidentą Volodymyrą Zelenskį.

S. Berlusconi taip pat pakartojo savo ankstesnes pastabas, esą V. Putinas buvo „pastūmėtas“ pradėti invaziją.

Derybos dėl naujos Italijos vyriausybės suformavimo vis dar tęsiasi, bet G. Meloni premjere turėtų būti patvirtinta iki kitos savaitės pabaigos.

Derybų procesas kol kas nebuvo labai sklandus.

S. Berlusconi praėjusią savaitę Senate prarado kantrybę, o vėliau pripažino „didelį susierzinimą“ jo partijoje dėl koalicijos diskusijų apie ministrų postų skirstymą.

Visgi pirmadienį jis susitiko su G. Meloni, abiem siekiant užglaistyti nesutarimus, o po susitikimo buvo paskelbta bendra besišypsančių politikų nuotrauka.