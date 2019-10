Didžioji dalis JK vilkike rastų negyvų žmonių gali būti vietnamiečiai

Aukos šaldomoje vilkiko priekaboje aptiktos trečiadienį, kai atvyko į JK iš Belgijos. Tarp aukų – aštuonios moterys ir 31 vyras.

Policija teigė mananti, kad aukos yra Kinijos piliečiai. Kinija savo ruožtu pareiškė, kad aukų tautybės dar nėra patvirtintos. Šiuo metu Kinijos ir Vietnamo pareigūnai glaudžiai bendradarbiauja su JK policija.

Organizacija „VietHome“, kuri atstovauja vietnamiečių bendruomenei JK, sakė, kad nuo to laiko, kai buvo rastas vilkikas, gavo beveik 20 dingusiais laikomų žmonių nuotraukų. Organizacija teigia, kad trečiadienį pradėjo gauti pranešimus apie dingusius žmones, kurių amžius svyruoja nuo 15 iki 45 metų.

BBC taip pat susisiekė su 26 metų amžiaus moters Pham Thi Tra My, kuri, kaip įtariama, keliavo šiuo vilkiku, broliu ir keliomis kitomis vietnamiečių šeimomis, kurios mano, kad jų artimieji gali būti tarp aukų. Antradienį Pham Thi Tra My siuntė savo šeimai trumpąją žinutę, kurioje rašė, kad negali kvėpuoti ir dūsta, ir nuo to laiko nebepavyko su ja susisiekti.

„Atsiprašau, mama ir tėti. Mano kelionė į užsienį nepasisekė. Mama, labai myliu tave ir tėtį. Mirštu, nes negaliu kvėpuoti. Atsiprašau, mama“, – tokią žinutę moteris siuntė savo šeimai.