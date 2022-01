COVID-19 atvejų skaičius Europoje viršijo 100 mln.

Europos žemynas pastaraisiais mėnesiais vėl tapo pandemijos epicentru ir šiuo metu kovoja su naujų infekcijos pliūpsniu, kurį lėmė itin užkrečiamos omikron atmainos plitimas.

Europos regione, įskaitant 52 šalis ir teritorijas nuo Atlanto vandenyno pakrantės iki Azerbaidžano ir Rusijos, per pastaruosius dvejus metus buvo užfiksuoti 100 074 753 užsikrėtimo COVID-19 atvejai.

Tai sudaro daugiau kaip trečdalį 288 279 803 atvejų, kurie buvo patvirtinti visame pasaulyje nuo pandemijos protrūkio Kinijoje 2019 metų pabaigoje.

Vien per pastarąsias septynias dienas Europoje buvo patvirtinta per 4,9 mln. užsikrėtimo atvejų ir ankstesni naujų atvejų savaitės rekordai buvo viršyti 17 iš 52 šalių ir teritorijų.

Vien Prancūzijoje per pastarąją savaitę buvo užfiksuota per 1 mln. naujų atvejų, o tai sudaro 10 proc. visų teigiamų atvejų, apie kuriuos šalis paskelbė nuo pandemijos pradžios.

Šalys, kuriose užsikrėtimo atvejų 100 tūkst. gyventojų skaičius yra didžiausias pasaulyje, šiuo metu visos yra Europoje: didžiausias santykis yra Danijoje (2 045), antroje vietoje yra Kipras (1 969), o trečioje – Airija (1 964).

AFP skaičiavimai yra pagrįsti oficialiais duomenimis, tačiau dalis užsikrėtimo atvejų galėjo būti nenustatyti, pavyzdžiui, jeigu užsikrėtusiesiems nepasireiškė jokių simptomų.

Tuo tarpu su COVID-19 siejamų mirčių skaičius Europoje mažėja.

Per pastarąją savaitę Europoje buvo registruota vidutiniškai 3 413 su koronavirusu susijusių mirčių per dieną – 7 proc. mažiau negu ankstesnę savaitę. Didžiausias mirtingumas – vidutiniškai 5,735 tūkst. mirčių per dieną – buvo fiksuotas 2020 metų sausį.

Bendras žmonių vakcinacijos lygis Europoje dabar apskritai yra didesnis už pasaulio vidurkį.

Iš dalies pasiskiepiję yra 65 proc. europiečių, o visiškai pasiskiepiję – 61 proc., ir šie rodikliai yra didesni už pasaulio vidurkius, kurie sudaro atitinkamai daugiau kaip 58 ir 49 proc., rodo svetainės „Our World in Data“ duomenys.