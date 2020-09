Bulgarijoje dviem teroristams skirtas kalėjimas iki gyvos galvos

Per 2012 metų liepą surengtą išpuolį žuvo penki izraeliečiai, įskaitant vieną nėščią moterį, taip pat bulgaras autobuso vairuotojas ir Prancūzijos bei Libano pilietis, atsinešęs sprogmenį. Be to, buvo sužeisti daugiau nei 35 žmonės.

Tai buvo daugiausiai izraeliečių gyvybių pareikalavusi ataka nuo 2004 metų.

Bulgarijos ir Izraelio valdžia dėl sprogdinimo apkaltino Libano šiitų judėjimą „Hizbollah“. Tie kaltinimai turėjo įtakos Europos Sąjungos sprendimui įtraukti „Hizbollah“ karinį sparną į teroristinių organizacijų sąrašą.

Teisėja Adelina Ivanova už akių nuteisė abu vyrus, nes šie pabėgo iš Bulgarijos, „kalėti iki gyvos galvos kalėjime be galimybės išeiti į laisvę lygtinai“, pripažinusi juos kaltais dėl terorizmo ir žmogžudystės.

Jiedu buvo identifikuoti kaip Libano ir Australijos pilietis Meliadas Farahas bei Libano ir Kanados pilietis Hassanas El Hajjas Hassanas. Nustatyta, kad atakos metu jiems buvo atitinkamai 31 ir 24 metai. 2016-ųjų viduryje abu vyrai buvo apkaltinti buvus sprogdintojo bendrininkais.

Atlikus DNR analizę, buvo nustatyta, kad užpuolikas buvo 23 metų Prancūzijos ir Libano pilietis Mohamadas Hassanas El Husseini.

Oro uosto vaizdo stebėjimo kamerų vaizdo įrašuose matyti, kaip jis įeina į oro uosto atvykimo salę su kuprine ant nugaros. Netrukus driokstelėja sprogimas šalia terminalo sustojusiame autobuse, turėjusiame vykti į Saulėtą krantą – populiarų Juodosios jūros kurortą.

Remiantis liudininkų pasakojimais, sprogimas nugriaudėjo užpuolikui pamėginus įkišti kuprinę į autobuso bagažinę.

Visi žuvę turistai, išskyrus 42-ejų nėščiąją, buvo 20–30 metų amžiaus.

Prokurorams nepavyko nustatyti, ar sprogmenį detonavo užpuolikas, ar tai nuotoliniu būdu padarė vienas iš dviejų minėtų vyrų, kurie taip pat padėjo jam pagaminti užtaisą.

Sąsajos su „Hizbollah“

Prokurorė Jevgenija Štarkelova praėjusią savaitę žurnalistams pareiškė: „Paprašiau griežčiausios bausmės, nes manau, kad už šį teroro aktą reikia bausti griežčiausiu įmanomu būdu.“

Abu vyrai už akių buvo teisiami 2018 metų sausį dėl teroristinio išpuolio ir žmogžudystės, tačiau taip ir nebuvo susekti.

Sprogdinimą ištyrę specialistai nustatė, kad jiedu buvo atvykę į Bulgariją iš Rumunijos 2012 metų birželį, o paskui, tą patį vakarą po atakos, išvyko.

H. El H. Hassano advokatė Žanet Želiazkova savo ruožtu pareiškė, kad įrodymai dėl jos kliento įtariamo vaidmens atakoje „tėra netiesioginiai“.

Tačiau J. Štarkelova pabrėžė, jog sprogstamojo įtaiso tipas, netikri JAV vairuotojo pažymėjimai, kuriuos turėjo abu vyrai, jų libanietiška kilmė ir tam tikri giminystės ryšiai „sieja abu kaltinamuosius... ir patį išpuolį su teroristine organizacija „Hizbollah“.

Atlikus tyrimą dėl atakos paaiškėjo, kad padirbti pažymėjimai atspausdinti viename Libano universitete. Tyrėjai taip pat nustatė, jog įtariamieji yra gavę pinigų iš asmenų, siejamų su „Hizbollah“.

Neseniai komentuodamas Bulgarijos vyriausiasis prokuroras Ivanas Geševas pareiškė, kad už ataką „logistikos ir finansavimo prasme“ atsakinga „Hizbollah“ .

Prokuratūra patvirtino nežinanti abiejų vyrų buvimo vietos ir pažymėjo, kad jie tebeieškomi pagal Interpolo „raudonąjį perspėjimą“.

Naujausią verdiktą dar galima apskųsti aukštesnės instancijos teismui.