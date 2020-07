Būdama 104 metų mirė Holivudo aukso amžiaus legenda O. de Havilland

O. de Havilland, vaidinusi tokiuose visame pasaulyje populiarumo sulaukusiuose filmuose kaip „Vėjo nublokšti“ (Gone With the Wind) ir dalinusis scena su tokiomis įžymybėmis kaip Erolas Flynnas (Erolas Flinas), įamžino legendinės kino kūrimo eros žavesį ir eleganciją.

Pareiškime aktorės publicistė teigė, kad O. de Havilland „ramiai mirė dėl natūralių priežasčių“ savo namuose Paryžiuje, Prancūzijoje.

Aktorė gimė 1916 metų liepos 1 dieną Tokijuje.

Nuo šeštojo dešimtmečio pradžios kino žvaigždė gyveno Paryžiuje.

Per savo gyvenimą O. de Havilland buvo apdovanota įvairiais garbingais apdovanojimais, įkaitant tokius apdovanojimus kaip Nacionalinis menų medalis, Prancūzijos Garbės legiono ordinas ir Didžiosios Britanijos garbės damos titulas.

Aktorė buvo ištekėjusi du kartus. Pirmą kartą – už amerikiečių scenaristo ir romanisto Marcuso Goodricho (Markuso Gudričo) (1946–1953 metais), vėliau – už žurnalisto Pierre'o Galante'o (Pjero Galančio), prancūzų žurnalo „Paris Match“ redaktoriaus.

O. de Havilland labiausiai išgarsėjo Melanie Hamilton vaidmeniu 1939 metų filme „Vėjo nublokšti“. Kiti ne mažiau garsūs jos vaidmenys buvo filmuose „Kapitono kraujas“ (Captain Blood, 1935 metai) ir „Robino Hudo nuotykiai“ (The Adventures of Robin Hood , 1938 metai).

Aktorė buvo nominuota penkiems JAV Kino meno ir mokslo akademijos apdovanojimams ir laimėjo apdovanojimus geriausios aktorės kategorijoje už vaidmenis filmuose „Kiekvienam savo“ (To Each His Own, 1946 metai) ir „Paveldėtoja“ (The Heiress, 1949 metai).