Baltųjų rūmų atstovė spaudai užsikrėtė COVID-19, bet J. Bideno testas – neigiamas

„Prezidentui taip pat atliktas tyrimas – vakar atliktas PGR testas, o rezultatas yra neigiamas“, – žurnalistams pranešė Baltųjų rūmų atstovė Karine Jean-Pierre (Karin Žan-Pjer) iš prezidentinio lėktuvo „Air Force One“, skridusio į Jungtinių Tautų klimato konferenciją COP26 Glazge.

Pasak K. Jeanas-Pierre, J. Bidenas testas atliktas ne dėl to, kad buvo sužinota apie teigiamą J. Psaki tyrimo rezultatą. Tyrimas atliktas „nepriklausomai“, be to, jis yra „būtinas, keliaujantiems į Jungtinę Karalystę“, aiškino atstovė.

J. Psaki, kuri dažnai bendrauja su J. Bidenu Baltuosiuose rūmuose, atsisakė kelionės į Didžiojo dvidešimtuko (G-20) viršūnių susitikimą Romoje praeitą savaitgalį bei į Jungtinių Tautų klimato konferenciją COP26 Glazge, kai jos šeimos nariams buvo patvirtintas COVID-19.

Sekmadienį Baltųjų rūmų atstovė pranešė, kad po neigiamų tyrimų visą praėjusią savaitę, ji ką tik gavusi teigiamą rezultatą.

Pasak J. Psaki, ji nepalaikė „glaudaus ryšio“ su J. Bidenu ar kitais aukšto rango Baltųjų rūmų darbuotojais nuo tada, kai sužinojo apie susirgusius šeimos narius.

78 metų J. Bidenas jau yra pasiskiepijęs stiprinančiąja vakcinos nuo COVID-19 doze.