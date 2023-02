„Baltieji šalmai“ prašo tarptautinės pagalbos Sirijai, nukentėjusiai nuo žemės drebėjimo

Į pirmadienį Turkiją ir Siriją sukrėtusį 7,8 balo žemės drebėjimą pirmieji sureagavo prieš dešimtmetį įkurtos grupės, kurios pagrindinis tikslas – gelbėti civilių gyventojų gyvybes Sirijos pilietinio karo metu, savanoriai.

Nuo tada, kai įvyko nelaimė, jie sunkiai dirba gelbėdami žmones iš dešimčių su žeme sulygintų pastatų griuvėsių karo draskomos Sirijos šiaurės vakarinėse teritorijose, kurių nekontroliuoja vyriausybė.

Vaizdo įraše, kuriuo aktyviai dalijamasi socialiniuose tinkluose, matyti, kaip minios žmonių, apsupusių „Baltuosius šalmus“, džiaugsmingai šūkauja, kai jie iš sugriuvusio pastato Idlibo provincijoje ištraukia mergaitę ir visą jos šeimą.

„Į mūsų regioną turi atvykti tarptautinės gelbėtojų komandos“, – teigė grupės, kurios oficialus pavadinimas – Sirijos civilinė gynyba, atstovas Mohammedas Shibli (Mohamedas Šiblis).

„Žmonės miršta kiekvieną sekundę, mes lenktyniaujame su laiku“, – naujienų agentūrai AFP teigė jis iš kaimyninės Turkijos.

Pirmadienį įvykęs žemės drebėjimas nusiaubė ištisus didelių Turkijos ir Sirijos miestų rajonus bei pražudė mažiausiai 11 236 žmones, tūkstančiai buvo sužeisti, o dar daugybė asmenų žiemos metu liko be pastogės.

Vyriausybės ir „Baltųjų šalmų“ duomenimis, vien Sirijoje žuvo mažiausiai 2 662 žmonės.

M. Shibli teigė, kad vienai grupei neįmanoma likviduoti didelio masto nelaimės padarinių sukilėlių kontroliuojamuose šiaurės vakaruose, kur gyvena daugiau nei 4 mln. asmenų.

„To negali padaryti net valstybės“, – teigė jis ir pridūrė, kad grupės savanoriai dar nespėjo pasiekti visų nuo nelaimės nukentėjusių vietų.

Pro griuvėsius braunasi plikomis rankomis

Trečiadienį Jungtinė Karalystė paskelbė, kad ketina papildomai skirti 800 000 svarų sterlingų (901 tūkst. eurų) gelbėjimo grupei paremti.

„Baltieji šalmai“ savo veiklą pradėjo 2013-aisiais, kai Sirijoje pilietinis karas jau skaičiavo trečius metus, ir savo veiklą vykdo nuo karo nukentėjusiose opozicijos kontroliuojamose zonose.

Jų nuveikti darbai buvo įvertinti tarptautiniu mastu. 2017-aisiais srautinės televizijos platformos „Netflix“ dokumentinis filmas „Baltieji šalmai“ (The White Helmets) pelnė „Oskarą“, o 2018-aisiais šiam Holivudo apdovanojimui buvo nominuotas antrasis filmas apie šią grupę „Paskutiniai Alepo žmonės“ (Last Men in Aleppo).

Tarp savanorių yra 3 300 jaunų vyrų ir moterų, iš kurių 1 600 šiuo metu dalyvauja paieškos ir gelbėjimo operacijose.

„Po 56 valandų nepertraukiamo darbo... šimtai šeimų vis dar yra dingusios arba įstrigusios po griuvėsiais“, – teigė M. Shibli.

Jis pridūrė, kad „žmonių galimybės išgyventi mažėja“ spaudžiant šalčiui.

Gelbėjimo grupei šiuo metu reikia sunkiosios technikos, atsarginių dalių jau turimoms mašinoms ir įrangai, „bet kada jas gausime“, klausimą kėlė M. Shibli.

AFP korespondentai iš visos karo nuniokotos Sirijos teigė, kad gelbėtojams ir gyventojams tenka plikomis rankomis brautis per griuvėsius.

Viena iš „Baltųjų šalmų“ savanorių Fatima Obeid AFP pasakojo, kad nepaisant didelio fizinio išsekimo, komanda vis dar intensyviai dirba.

„Galimybė ištraukti išgyvenusius žmones suteikia jiems neapsakomo džiaugsmo ir jaudulio“, – sakė ji iš Idlibo provincijoje esančio Sarmados miesto.