Baltarusijos teisių aktyvistai reikalauja nutraukti sulaikytųjų kankinimą

Baltarusijos teisių gynimo organizacijos ketvirtadienį kreipėsi į vidaus reikalų ministrą Jurijų Karajevą reikalaudamos nutraukti žiaurų elgesį su žmonėmis, sulaikytais per protestus.

„Mes, baltarusių teisių gynimo organizacijų atstovai, reikalaujame nedelsiant nutraukti bet kokius kankinimo ir žiauraus elgesio veiksmus sulaikant žmones... ir vežant juos į priverstinio sulaikymo vietas“, – sakoma kreipimesi, kuris buvo paskelbtas organizacijos „Pravovaja iniciativa“ („Teisinė iniciatyva“) tinklalapyje.

Be to, teisių gynėjai ragina išlaisvinti visus per demonstracijas sulaikytus asmenis, nes neįmanoma užtikrinti jiems humaniškų sulaikymo sąlygų, kurios atitiktų tarptautinius susitarimus ir Baltarusijos teisės aktus, taip pat ištirti visus atvejus, kai teisėsaugos pareigūnai žiauriai elgiasi ir kankina sulaikomus asmenis.

Teisių gynėjai remiasi informacija, kurią jie gauna iš žmonių, paleistų iš Pažeidėjų izoliacijos centro (PIC).

Iš jų „sužinota, kad sulaikytieji už dalyvavimą taikiuose protestuose 2020 metų rugpjūčio 9, 10 ir 11 dienomis yra laikomi nežmoniškomis sąlygomis, daugelis yra kankinami. Žmonės sumušti, laikomi perpildytose kamerose: 40–50 žmonių kameroje, skirtoje tik 4–6 žmonėms, todėl neįmanoma miegoti naktį, žmonėms nepakanka oro ir vietos“, sakoma kreipimesi.

„Taip pat pranešama, kad žmonės nemaitinami, o dieną pabandžius prisėsti, juos ima mušti. Labai daug žmonių iš PIC išvežami greitosios pagalbos automobiliais... Yra daugybė įrodymų apie žiaurumą, smurtą ir nepagrįstą fizinės jėgos bei specialių priemonių naudojimą prieš žmones, kurie laikomi policijos nuovadų teritorijoje, kol bus surašyti reikiami procesiniai dokumentai“, – sako teisių gynėjai.

Jie pažymi, kad tokie veiksmai „laikytini žiauriu elgesiu ir kankinimais, kurie nėra leistini ir turi liautis“.

Kreipimąsi pasirašė 12 organizacijų, įskaitant Baltarusijos Helsinkio komitetą, Baltarusijos žurnalistų asociaciją ir teisių gynimo centrą „Viasna“.

Baltarusijoje nuo sekmadienio vyksta protestai, demonstrantų ir teisėsaugos pareigūnų susirėmimai. Protestuotojai nesutinka su oficialiai skelbiamais sekmadienį vykusių rinkimų rezultatais, kuriais remiantis, dabartinis prezidentas Aliaksandras Lukašenka su 80 proc. balsų užsitikrino šeštą kadenciją, o jo varžovė opozicijos kandidatė esą surinko 10,9 proc. balsų.

Opozicija teigia, kad rezultatai buvo suklastoti.

Bendras sulaikytųjų per protestus skaičius ketvirtadienio rytą siekė 6,7 tūkstančio. Per demonstracijas vienas žmogus žuvo, daugiau kaip 250 nukentėjusiųjų gydomi ligoninėse. Trečiadienio vakarą patvirtinta dar vieno protestuotojo, kuris buvo sulaikytas sekmadienį pietrytiniame Gomelio mieste, mirtis.