Baltarusijoje registruota per 1,9 tūkst. naujų koronaviruso atvejų

Baltarusijoje per pastarąją parą nustatyta 1 917 naujų koronavirusinės infekcijos atvejų, taip pat mirė devyni anksčiau užsikrėtę pacientai, penktadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Bendras šalyje patvirtintų COVID-19 atvejų skaičius padidėjo iki 169 648.

Ketvirtadienį skelbta apie 1 834 naujus COVID-19 atvejus.

Nuo pandemijos pradžios COVID-19 aukų Baltarusijoje skaičius išaugo iki 1 308.

Ligoninėse gydytų ir išrašytų COVID-19 pacientų skaičius išaugo iki 147 316, iš jų 1 919 pasveiko per pastarąją parą.

Per visą epidemijos laikotarpį šalyje atlikta per 3,718 mln. testų koronavirusinei infekcijai nustatyti, iš jų 30 059 – per praėjusią parą.