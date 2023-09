Azerbaidžanas ragina Kalnų Karabacho separatistus sudėti ginklus

Be to, jis pasiūlė derybas su Armėnijos atstovais Jevlacho mieste, esančiame apie 100 km į šiaurę nuo separatistų tvirtovės Stepanakerto, bet tik tokiu atveju, jei separatistai pasiduotų.

„Norint sustabdyti antiteroristines priemones, neteisėtos Armėnijos ginkluotosios pajėgos turi iškelti baltą vėliavą, atiduoti visus ginklus, o neteisėtas režimas turi pats išsisklaidyti. Priešingu atveju antiteroristinės priemonės tęsis iki galo“, – sakė Azerbaidžano prezidentūra.

Kalnų Karabacho separatistai kiek anksčiau paragino Azerbaidžaną pradėti derybas, Baku pradėjus karines operacijas šiame armėnų apgyvendintame regione.

Kalnų Karabacho pusė „ragina Azerbaidžano pusę nedelsiant nutraukti ugnį ir sėsti prie derybų stalo, kad būtų išspręsta susidariusi padėtis“, pareiškė separatistinio regiono užsienio reikalų ministerija.

Azerbaidžanas anksčiau antradienį pareiškė pradėjęs antiteroristines operacijas Kalnų Karabache. Baku kaip taikos sąlygos reikalauja Armėnijos iš ginčijamos teritorijos visiškai išvesti savo karius.

Jerevanas neigia, kad armėnų kariai yra armėnų apgyvendintame Kalnų Karabacho regione. Be to, Armėnija apkaltino Azerbaidžaną pradėjus plataus masto agresiją prieš separatistinį regioną ir pareiškė, kad Baku bando jame vykdyti etninį valymą.

Armėnijos separatistai antradienį taip pat pranešė, kad Kalnų Karabache žuvo du civiliai gyventojai ir daugiau nei dvi dešimtys buvo sužeisti.

Azerbaidžanas savo ruožtu pranešė, kad antradienį Šušos mieste nuo skeveldrų žuvo statybininkas – tai pirmoji civilio mirtis, apie kurią pranešė Baku.

Prancūzija dėl šių įvykių paragino surengti skubų Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį.

Armėnijos ministras pirmininkas Nikolas Pašinianas dėl Azerbaidžano karinių operacijų Kalnų Karabache telefonu kalbėjosi su JAV valstybės sekretoriumi Antony Blinkenu (Entoniu Blinkenu) ir Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu (Emaniueliu Makronu).

N. Pašinianas kiek anksčiau teigė, kad Armėnijos kariuomenė kovose nedalyvauja, o padėtis Armėnijos ir Azerbaidžano pasienyje yra stabili.

Kaukazo varžovės jau dešimtmečius ginčijasi dėl Kalnų Karabacho ir kariavo dėl jo du karus – 10-e dešimtmetyje ir 2020-aisiais.

Antradienio eskalacija prasidėjo praėjus kelioms valandoms po to, kai Azerbaidžanas pranešė, kad per minų sprogimus Kalnų Karabache žuvo keturi policijos pareigūnai ir du civiliai. Valdžia dėl to kaltina separatistus.