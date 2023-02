Atskleista gydytojų afera: persodindavo širdies stimuliatorius iš lavonų

Rumunai, kuriems neseniai buvo implantuoti širdies stimuliatoriai, šokiruoti. Paaiškėjo, kad penki gydytojai prietaisus paimdavo iš lavonų. Prokurorai nustatė, kad vienas iš įtariamųjų gydytojų nuo 2017-ųjų per septynerius metus atliko apie 240 tokių operacijų, kuomet be jokio artimųjų atsiklausimo ir žinios iš mirusiųjų paimdavo širdies stimuliatorius ir juos įstatydavo saviems pacientams, sukeldamas jiems rimtų komplikacijų ar net mirties pavojų.

„Kodėl niekas nekalba apie išgelbėtas gyvybes. Kardiologas per karjerą atliko apie 4 tūkst. operacijų“, – gynė kaltinamąjį jo advokatas Marius Todeanca.

„Taip, bet jis naudojo prietaisus, paimtus iš mirusių pacientų?“ – puolė žurnalistai.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

„Taip, tai tiesa“, – neslėpė fakto advokatas.

Prokurorai teigia, kad vienas iš gydytojų prižiūrėjo keturių kitų medikų tinklą. Šie esą jam tiekdavo iš mirusių pacientų paimtus stimuliatorius.

Jis naudojo prietaisus, paimtus iš mirusių pacientų.

„Tarp pagrindinių liudytojų šioje byloje yra slaugytoja, kuri dažnai buvo siunčiama paimti naudotų prietaisų iš įtariamo gydytojo. Karo medikas, kaip įtariama, buvo vienas pagrindinių tiekėjų“, – detales pasakojo žurnalistė Elena Bejenariu.

Tyrimas atskleidė dar vieną skandalingą dalyką.

„Gydytojas galimai vertė praktikantus atlikti medicinos prietaisų implantavimą, nors jie neturėjo tam teisių. Be to, atlikdami keletą intervencijų per dieną, rezidentai patyrė radiacijos pavojų, nes jie taip pat naudojo radiologinę įrangą“, – komentavo TV žurnalistas.

Gydytojus vienijančios organizacijos vadovą žinia apie implantus iš lavonų nustebino.

„Jokių nusiskundimų neturėjome. Pacientas, kuriam atlikta intervencija, turi būti visapusiškai informuotas apie visą procesą ir duoti sutikimą“, – sakė Gydytojų kolegijos prezidentas Liviu Oprea.

Rumunijos sveikatos priežiūros sistema – viena prasčiausiai išsivysčiusių Europos Sąjungoje (ES). Per pastaruosius tris dešimtmečius valstybė pastatė vos vieną ligoninę. Sveikatos apsaugai čia išleidžiama mažiausiai visoje ES, o dešimtys tūkstančių gydytojų ir slaugytojų nuolat emigruoja.