Afganistano pareigūnai: per talibų atakas patikros postuose žuvo 28 policininkai

Išpuoliai surengti nepaisant to, kad Talibano lyderiai ir Afganistano vyriausybės paskirti derybininkai tęsia istorines taikos derybas Katare, Artimųjų Rytų šalyje, kur Talibanas įsteigė politinį biurą po to, kai buvo nuverstas nuo valdžios per 2001 metų JAV vadovautą invaziją į Afganistaną.

Anksčiau šį mėnesį prasidėjusiomis derybomis siekiama užbaigti kovas ir parengti planą gyvenimui po karo.

Vietos gubernatoriaus atstovas Zelgay Ebadi (Zelgajus Ebadis) sakė, kad atakos prasidėjo vėlų antradienį pietinėje Uruzgano provincijoje.

Talibanas prisiima atsakomybę už tas atakas, sakė judėjimo atstovas Qari Mohammadas Yousufas Ahmadi (Karis Mohamadas Jusufas Ahmadis). Jis nurodė, kad atakos surengtos vietos policijai atsisakius sudėti ginklus ir pasiduoti kovotojams.

Tuo metu Z. Ebadi teigė, kad policininkai buvo nužudyti po to, kai pasidavė.

Jų pareiškimų neatitikimo kol kas nepavyko išaiškinti, neįmanoma savarankiškai patikrinti nė vienos įvykių versijos, nes vietovė, kur įvyko atakos, yra itin atoki.

Pastiprinimas negalėjo pasiekti postų, kad išgelbėtų užpultus pareigūnus, tačiau Z. Ebadi sakė, kad vėliau Afganistano saugumo pajėgos vėl perėmė patikros punktų kontrolę. Talibanas prieš pabėgdamas pagrobė ten buvusius ginklus.

Derybose Katare abi šalys jau praleido daugiau nei savaitę, diskutuodamos dėl darbotvarkių ir būdo, kaip vyks derybos.

Tiek Kabulas, tiek Jungtinės Valstijos ragina sumažinti smurtą, kol Katare vyksta derybos, tačiau Talibanas pareiškė, kad neįsipareigos mažinti smurto, kol nebus susitarta dėl paliaubų sąlygų.