Vokietijos URM vadovė ragina ES paskelbti Iranui sankcijų dėl protestų malšinimo

Ilgiausi per daugelį metų protestai prieš Irano teokratiją tęsiasi jau ketvirtą savaitę. Jie kilo rugsėjo 17-ąją, po to, kai buvo palaidota 22-ejų kurdė Mahsa Amini, mirusi praėjus trims dienoms po to, kai ją Teherane suėmė moralės policija už tai, kad ji, kaip įtariama, pažeidė griežtą šiitiškos respublikos moterų aprangos kodą.

Nuo tada protestai išplito po visą šalį, o valdžia ėmėsi juos malšinti ir dėl kilusio smurto gatvėse jau žuvo dešimtys žmonių – daugiausia protestuotojų, bet taip pat saugumo pajėgų narių, o šimtai buvo suimti.

„Tie, kas gatvėse muša moteris ir mergaites, velka žmones, kurie tenori laisvai gyventi, savavališkai juos suima ir nuteisia myriop, stovi neteisių istorijos veikėjų pusėje“, – pareiškė Annalena Baerbock (Analena Bėrbok) vokiečių savaitraščiui „Bild am Sonntag“.

„Mes užtikrinsime, kad Europos Sąjunga atsakingiesiems už šias brutalias represijas uždraustų atvykti į ES ir įšaldytų jų turtą Europos Sąjungoje, – pridūrė ji. – Sakome Irano žmonėms: esame ir tebebūsime jūsų pusėje.“

Konkrečių asmenų ar organizacijų Vokietijos užsienio reikalų ministrė nenurodė.

ES įstatymų leidėjai ketvirtadienį patvirtino rezoliuciją, kurioje raginama paskelbti sankcijų atsakingiems už M. Amini mirtį ir dėl jos kilusių protestų malšinimą.